Por que não falamos mais da desastrosa intervenção na Líbia?

Hillary Clinton, nesta quinta, ficou 11 horas depondo para uma comissão parlamentar que investiga atentado em Benghasi. Para quem não se recorda, aquele ataque terrorista matou 4 americanos, incluindo o embaixador dos EUA na Líbia. A então secretária de Estado sempre foi criticada por republicanos por não ter feito o suficiente para proteger os diplomatas – mais ou menos como Reagan, herói republicano, não impediu que centenas de americanos morressem em atentados contra a embaixada dos EUA em Beirute e o quartel dos marines no Líbano nos anos 1980.

Mas, sem me aprofundar nesta questão da Hillary e Benghasi, queria apenas lembrar que a Líbia vive em uma sangrenta guerra civil, possui dezenas ou centanas de milícias, observa o crescimento do ISIS (Grupo Estado Islâmico ou Daesh) e da Al Qaeda, tem dois governos paralelos que não exercem controle sobre o território, vê a explosão do terrorismo e sem perspectiva de resolução.

O governo reconhecido pelo Ocidente fica em uma cidade média perto da fronteira com o Egito chamada Tobruk. Tem como integrantes milícias laicas e outras religiosas. O líder é o general Hifter, que quer ser uma espécie de “Sissi” da Líbia. Ex-aliado de Kadafi, ele viveu anos nos EUA como consultor da CIA posteriormente. Com a eclosão da guerra, voltou para a Líbia.

O outro governo, em Trípoli, a capital do país, é uma salada de milícias extremistas islâmicas similares aos grupos rebeldes da Síria. A ONU tentou negociar um governo de união nacional, mas os dois lados não chegam a um acordo. E continuam se matando, especialmente em Benghasi. Enquanto isso, o ISIS cresce a partir de Sirte.

A intervenção na Líbia foi um fiasco total, algo grotesco, que deve ser colocado na conta da França, que idealizou o projeto, de países como os Emirados Árabes e de algumas outras nações europeias e árabes. Os EUA erraram ao apoiar esta patética intervenção idealizada por Bernard Henry Levy, que convenceu Sarkozy. Rússia, Brasil, Alemanha e China se abstiveram de apoiar esta intervenção.

Lembro bem de, cobrindo o Conselho de Segurança da ONU, ver os franceses idealizando uma Líbia “democrática” pós Kadafi. Deu completamente errado. Imaginem a gritaria se fosse uma intervenção dos EUA? Dois pesos e duas medidas. Não sei o motivo, mas muita gente vê os franceses como os “maduros racionais pacifistas” e os americanos como “broncos que só gostam de guerra”. A Guerra da Argélia que o diga…

Guga Chacra, blogueiro de política internacional do Estadão e comentarista do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

