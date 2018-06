Por que o Brasil, Israel e EUA não reconhecem o Genocídio Armênio, mas o pequeno Líbano reconhece?

O governo do Líbano lançará um selo para marcar um século do Genocídio Armênio. Ao todo, no mundo, além do Líbano, há 10 países que reconhecem o Genocídio Armênio, cometido pelo Império Turco-Otomano. São eles – Argentina, Bélgica, Chile, Chipre, França, Canadá, Alemanha, Grécia, Itália e Lituânia.

Lamentavelmente, nações como Brasil, Estados Unidos e Israel não reconhecem um dos maiores genocídios do século 20 ao lado do Holocausto, do Camboja e de Ruanda. Um dos argumentos seria o de que a Turquia ficaria irritada. Mas o pequeno Líbano mantém ótimas relações com os turcos e reconhece, sempre saindo em defesa da proeminente população armênia libanesa.

Vale ressaltar que a Turquia nega ter ocorrido o genocídio. Indo contra historiadores de todo o mundo, argumenta que as mortes teriam sido consequência da guerra. Seria como os que negam ter ocorrido o Holocausto. E nunca entendi o motivo, pois a República Turca não é uma continuação do Império Otomano.

Espero que o Brasil se junte a libaneses, franceses e argentinos no reconhecimento do Genocídio Armênio. A comunidade armênia brasileira precisa ter este respeito, assim como a judaica tem na questão do Holocausto. O presidente Barack Obama, que tanto falou do reconhecimento quando era senador, deveria cumprir a promessa. Israel também, especialmente porque os judeus também foram vítimas de genocídio no Holocausto.

Sei que já escrevi no passado, mas insistirei nesta questão deprimente de não reconhecerem o Genocídio Armênio.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

