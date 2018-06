Por que o Haiti está um caos político e pode ficar sem presidente?

O Haiti entrou em um caos político que pode deixar o país sem presidente. E não há solução clara para este problema nesta que é a nação mais pobre do hemisfério ocidental, destruída e não reconstruída depois do terremoto responsável pela morte de centenas de milhares de pessoas em 2010 e atingida por uma epidemia de cólera.

Basicamente, o cenário é o seguinte

. em outubro, 54 candidatos disputaram o primeiro turno das eleições presidenciais

. Grupos de observadores e candidatos opositores apontaram gigantescas fraudes no processo (eu acompanhei o primeiro turno das eleições em Porto Príncipe em 2010 e é surreal a quantidade de irregularidades)

. Nenhum candidato conseguiu maioria

. Para o segundo turno, se classificaram dois candidatos 1) Jovenel Moise, uma figura desconhecida no país e escolhido como candidato pelo atual presidente Michel Martelly; 2) Jude Celestin, da oposição

. Diante das fraudes, Celestin decidiu boicotar o segundo turno

. O segundo turno seria realizado com apenas um candidato, mas o caos se instalou em Porto Príncipe e as eleições foram adiadas por tempo indefinido

. Manifestantes saíram às ruas pedindo a renúncia de Martelly. O mandato dele se encerra em fevereiro, mas, sem eleições, ele indicou que quer permanecer no poder (algo complicado em um país com histórico de ditaduras como o Haiti)

. Manifestantes pró-Martelly também saíram às ruas e entraram em choque com opositores

Por que é importante para o Brasil?

. Há mais de 2.000 militares brasileiros na Minustah (Forças de Paz da ONU)

. Há milhares de refugiados haitianos no Brasil

