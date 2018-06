Por que o Irã divide os EUA de seus aliados Israel e Arábia Saudita?

Os países defendem seus interesses em qualquer lugar do mundo. Na verdade, nem sempre dos países, mas de seus governos e de seus regimes. Para entender o mundo, temos de prestar atenção em cada ator para ver como eles ganham ou perdem em um determinado conflito. Hoje falarei das negociações nucleares dos EUA com o Irã.

Qual o contexto da negociação?

O Sexteto, formado pelos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU (EUA, Rússia, China, França e Reino Unido) mais a Alemanha negociam um acordo com o governo iraniano para levantar as sanções contra o regime de Teerã em troca de garantias de que o país deixará de ter condições de fabricar armamentos nucleares.

Obama pode fazer um mau negócio?

Alguns dizem que Obama é ingênuo. Ele pode até não ser o melhor negociador do mundo. Mas o regime de Teerã teria de ser genial para enganar o de Moscou e o de Pequim, sem falar nos governos francês, britânico e alemão. Se houver acordo, será um bom acordo. E, para os interesses destes países, suficiente. Afinal, o Irã seguirá sem se tornar uma potência nuclear.

Por que os EUA (ou o governo Obama) querem ter este acordo?

Porque o Irã pode beneficiar Washington no combate ao terrorismo internacional da Al Qaeda e regional do ISIS, também conhecido como Grupo Estado Islâmico ou Daesh. O regime de Teerã já luta contra estas duas organizações terroristas. Ao mesmo tempo, os iranianos não ameaçam os americanos. Mas ameaçam Israel e a Arábia Saudita.

E por que Israel é contra?

Os israelenses não temem exatamente uma suposta bomba nuclear do Irã. Podem não confiar no talento de Obama para negociar, mas certamente confiam no de Putin e sabem que o russo é tudo menos ingênuo – e tem ótimas relações com Netanyahu, embora também seja aliado de Bashar al Assad. Para Israel, o problema é um Irã poderoso e com maior influência geopolítica e com dezenas de milhares de mísseis apontados para o território israelense no Líbano, por meio do Hezbollah. Sem falar, claro, na presença iraniana no Iraque e na Síria.

Para Israel, a Al Qaeda na Síria (Frente Nusrah) e o ISIS (Grupo Estado Islâmico ou Daesh) não são uma ameaça neste momento. Alguns dizem que Israel fomenta estes grupos. Mas não é isso. O inimigo regional de Israel é o extremismo islâmico xiita. Dos EUA e da Europa, o sunita. Alguns dirão – e o Hamas? Israel sabe que o Hamas, embora religioso sunita, age como um grupo nacionalista. Sem falar que não é salafista. Segue uma visão do islã político, da Irmandade Muçulmana.

Por que a Arábia Saudita pensa como Israel?

A Arábia Saudita pensa da mesma forma que Israel. Teme um aumento da presença regional do Irã, como já vemos no Yemen, Líbano, Síria e Iraque. Sem falar no Bahrein. Além disso, os iranianos podem virar aliados mais importantes para os americanos. E, com a diáspora persa nos EUA mais a sofisticação de Teerã e da população iraniana, será difícil para os sauditas na guerra de imagem, com um país no meio do deserto, cidades artificiais e ultra conservadoras se comparadas às iranianas.

E o Brasil?

Para o Brasil, o Irã não é uma ameaça. Mas pode ser um bom parceiro comercial, comprando commodities. Além disso, o Brasil comparte de algumas posições do regime iraniano na área nuclear. Afinal, o Brasil, embora não queira uma bomba atômica, quer desenvolver cada vez mais a tecnologia nuclear e se recusa a assinar o protocolo adicional do Tratado de Não-Proliferação. O país não concorda com inspeções intrusivas, especialmente de nações com armas atômicas que não respeitam o TNP ao não levarem adiante o desarmamento.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

