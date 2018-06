Por que o Real se desvalorizou em relação à moeda da Síria, uma nação em guerra?

Não sei a explicação econômica, mas hoje fiquei em choque ao descobrir que o Real se desvalorizou em relação à Libra da Síria no último ano, apesar de os sírios estarem em meio à maior guerra civil do século 21. Pediria que os economistas me explicassem.

Há um ano, você precisava de 67 Libras Sírias para comprar R$ 1. Hoje, com 49 Libras Sírias você consegue adquirir uma unidade da moeda brasileira. Noto que a desvalorização se acentuou nos últimos meses, pois, em maio, um Real custava 72 Libras Sírias.

Em quatro meses, o Real perdeu 46% do seu valor em relação à moeda de uma nação em guerra, dividida, com 250 mil mortos e milhões de refugiados.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

