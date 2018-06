Por que Romney era o mais preparado para ser presidente dos EUA?

Mitt Romney desistiu de ser candidato à Casa Branca. Uma pena. Não vou negar que eu sou um grande admirador dele, que era uma das pessoas mais preparadas para ser presidente dos Estados Unidos. Seu currículo é praticamente perfeito na minha avaliação. Começa pela sua família. O pai dele foi um CEO da indústria automobilística em Detroit, governador de Michigan e pré-candidato à presidência. Sua mãe, Lenore Romney, foi candidata ao Senado.

Obviamente, Romney teve uma infância e adolescência com todas as oportunidades. Mas não é crime ser rico. E ele aproveitou no bom sentido da palavra. Primeiro, como missionário mórmon, morou na França por três anos. Iniciou a universidade em Stanford e depois transferiu para a Brigham Young. Posteriormente, estudou direito e MBA simultaneamente em Harvard.

Na iniciativa privada, foi um dos pioneiros do private equity, comandando a Bain Capital, sendo um dos executivos mais bem sucedidos de sua geração. Em 2001, logo depois dos atentados, assumiu o comando das Olimpíadas de Salt Lake City, que foi um sucesso. No mesmo ano dos Jogos Olímpicos de Inverno, foi eleito governador de Massachusetts pelo Partido Republicano, embora o Estado seja dominado por democratas. Implementou uma ultra bem sucedida reforma do sistema de saúde.

Nas eleições de 2008, foi pré-candidato à Presidência, mas perdeu de John McCain. Quatro anos mais tarde, venceu as primárias e foi candidato à Casa Branca contra Barack Obama. Acabou derrotado.

Romney não é um republicano conservador. Seria um dos últimos Rockefeller Republicans. Liberal, no sentido europeu, em economia. Realista em política externa. E bem menos conservador do que seu partido em questões sociais – de fato, ele endureceu algumas de suas posições para vencer as primárias republicanas.

A mulher de Romney é Ann. Mãe de cinco filhos e avó de vários netos, ela vem superando a esclerose múltipla (tem a versão relapse-remission, menos grave, e está em remissão há mais de uma década, sem nenhum sintoma a não ser uma ocasional fádiga) e câncer de mama, se tornando uma campeã de hipismo e tênis mesmo depois de diagnosticada com as duas condições. Ela e o marido são dos maiores doadores para pesquisas em esclorese múltipla do mundo, doando dezenas de milhões de dólares de sua fortuna pessoal.

Vale a pena assistir ao filme Mitt no Netflix para entender um pouco mais sobre Romney. Pode parecer loucura, mas Romney enfrentou preconceito não apenas por ser mórmon, mas também por ser ultra bem sucedido, correto na vida pessoal, rico e ter dois diplomas de Harvard.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

