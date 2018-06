Por que saiu de “moda” falar das meninas nigerianas sequestradas pelo Boko Haram?

Por que ninguém mais fala das 200 meninas sequestradas pelo Boko Haram? Elas ainda não foram resgatadas. Pior, outras dezenas foram sequestradas pelo grupo ultra radical nesta semana, além de muitos homens também. Você sabia? Fará campanha ou desencanou? Pulou para a próxima “moda” de pedir o retorno dos meninos israelenses? Será que daqui três semanas ainda lembraremos deles ou também cairão nos esquecimento em algum cativeiro? E os cristãos armênios de Kassab, na Síria, massacrados ou expulsos pelos opositores sírios? Até a Kim Kardashian os defendia. E hoje, quem se lembra deles? Cadê as faixas para as meninas da Nigéria nos estádios do Brasil?

Ninguém nem se lembra mais de Darfur. Lembro que, em 2006, havia concertos no Central Park para “Save Darfur”. O movimento tinha o apoio de estrelas de Hollywood e grandes atletas. A violência não acabou. Os massacres continuam. E nós desencanamos. De repente, acham que o ISIS surge do nada no Iraque que, na cabeça de muitos desatentos, havia se tornado uma democracia escandinava. É assim que funciona. Somos movidos a moda até na política internacional.

