Por que só onde houve Primavera Árabe há protestos? Por que não atacam a embaixada da China?

Os ataques contra missões diplomáticas americanas no mundo árabe ocorrem, por enquanto, apenas em países onde ditadores foram depostos – Líbia, Egito e Iêmen. Não há nada ocorrendo na Arábia Saudita, na Argélia e na Jordânia. Por que?

Os EUA apoiaram a mudança de regime nestes países, embora tenham dado amparo a ditadores no passado. Na Líbia, chegaram a agir militarmente para derrubar Muamar Kadafi. No fim, suas embaixadas e consulados são atacados. A China, por sua vez, nunca defendeu a oposição e mantém a política externa de negociar com quem estiver no poder. Qual dos dois possui uma melhor política externa, Washington ou Pequim?

