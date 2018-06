Por que suicídio mata mais do que homicídio e ninguém fala nada?

Suicídio mata um número 2,5 vezes maior do que homicídios nos Estados Unidos todos os anos. Isto é, a chance de uma pessoa se suicidar supera o dobro da de ela ser assassinada. Ainda assim, pouco se fala no tema, a não ser quando alguém famoso, como Robin Wiliams, decide se suicidar.

De acordo com o Center for Disease Control and Prevention do governo americano, quase 40 mil pessoas se suicidam em média por ano nos EUA. Destas, cerca de 20 mil usam armas de fogo, outras 10 mil se sufocam e 6 mil se envenenam. Como comparação, 16 mil pessoas são assassinadas por ano nos EUA, sendo 11 mil delas por arma de fogo.

Para ficar mais claro

Suicídio – 40 mil mortes, sendo 20 mil por armas de fogo

Homicídio – 16 mil mortes, sendo 11 mil por armas de fogo

Em 2010, mais pessoas se suicidaram no mundo do que morreram em todas as guerras e assassinatos somados. Tenho certeza de que você conhece uma pessoa que se matou, mas talvez não conheça uma que tenha sido assassinada.

Apesar disso, vemos enormes campanhas que corretamente buscam aumentar a segurança e reduzir o número de homicídios. Mas são poucas que tratam do suicídio, visto como um tema tabu. Muitas vezes, como no caso de Robin Wiliams, o suicídio é motivado por uma crise de depressão que pode e deve ser tratada.

Diferentemente do que ocorre com uma pessoa quando ela é diagnosticada com doenças cardíacas, por exemplo, ser portador de uma condição psiquiátrica parece ser um crime. As pessoas têm vergonha de admitir que são portadoras desta condição temendo sofrer preconceito e mesmo seus familiares muitas vezes omitem. O certo, claro, seria buscar tratamento psiquiátrico.

Antes de terminar, mais um dado –o número de veteranos da Guerra do Iraque que se suicidou nos Estados Unidos é o dobro do número de americanos que morreram em combate no território iraquiano. Todos os dias, 22 veteranos de guerra dos EUA (Vietnã, Afeganistão, Iraque, Coreia e Segunda Guerra) se matam. Um em cada três veteranos de guerra já pensou em se matar. Dois em cada três veteranos que decidiram se matar cometeram o suicídio depois dos 50 anos

