Por que Walker, ao lado de Jeb Bush e Rubio, é um dos favoritos dos republicanos?

Scott Walker, que lançou hoje sua candidatura para a Presidência dos Estados Unidos nas primárias republicanas, é um dos principais favoritos para ser o escolhido do Partido Republicano para disputar a Casa Branca. Se não cometer gafes, tende a crescer cada vez mais. Governador de Wisconsin, um swing state, como são conhecidos os Estados sem predomínio democrata ou republicano, ele tem um histórico quase perfeito para a base de seu partido.

Primeiro, Walker vence eleições. Foi eleito e reeleito governador de seu Estado, além de superar um referendo convocado por um abaixo-assinado de opositores. Segundo, Walker, cortou impostos e enfraqueceu os sindicatos. Terceiro, as posições em questões sociais de Walker estão em total sintonia com os conservadores, sem ser considerada extremista para o mainstream do partido, como no caso de Ted Cruz, inaceitável para Wall Street.

Como lembra o site VOX, apenas em imigração que ele se mantém entre a base do partido, abertamente anti-imigração, e Wall Street e as grandes corporações, favoráveis a uma maior inclusão dos imigrantes sem documentos.

Em uma escala de índice ideológico de suas posições do YouGov no qual 0 (zero) equivale ao mais liberal (no sentido americano, de esquerda) e 100 ao de mais conservador, Walker tem 70, sendo mais à direita do que seus rivais Jeb Bush (60) e Rubio (64) – Hillary tem 25 e seu rival, Bernie Sanders, 23.

Existe, claro, dúvidas sobre a sua falta de conhecimento em política externa. Sem dúvida, será algo que Walker precisará superar. E o governador de Wisconsin sabe deste seu defeito e tem buscado se aprimorar nos principais temas internacionais.

Não dá para saber se o fato de não ter concluído a faculdade, algo extremamente raro para políticos dos EUA, o afetará na disputa presidencial. Nas eleições anteriores, Mitt Romney, com dois diplomas de Harvard (MBA e Escola de direito), perdeu para Barack Obama, com diplomas de Columbia (ciência política) e Harvard (direito). Hillary Clinton se formou no tradicional Wellesley College e fez direito em Yale, uma das melhores dos EUA. George W. Bush também se formou em Yale, como seu pai, outro ex-presidente, e depois em direito em Harvard. Bill Clinton fez Georgetown, Oxford e Yale. Jeb Bush estudou na Universidade do Texas. Rubio, estudou na da Flórida e fez direito na de Miami.

Como curiosidade, Walker é criticado duramente por seus filhos por ser contra o casamento gay.

Se eu acho que ele tem chance de ser candidato republicano? Sim, tem muita chance.

Obs. Sim, ele tem o mesmo nome do ex-presidente de House of Cards

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

