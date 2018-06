Prestem atenção no general Idris, da oposição síria

O general Salim Idris, comandante do opositor Exército Livre da Síria, começa a se transformar no homem dos sonhos dos EUA, de Israel, dos europeus, da Turquia e da Arábia Saudita para liderar a Síria depois de uma queda do regime de Bashar al Assad, se esta vier a ocorrer.

Anti-Hezbollah, secular, com experiência militar e mantendo bons contatos com membros do atual governo, Idris se encaixa perfeitamente em todos os requisitos demandados pelas nações que apoiam a oposição síria.

Mas, claro, existem graves problemas. Primeiro, seu Exército Livre da Síria é uma ficção. Tem apenas um nome bacana que parece ter sido inventado por uma empresa de PR. Em segundo lugar, facções opositoras mais poderosas militarmente, como a Frente Nusrah, ligada à Al Qaeda, o consideram irrelevante. Terceiro, seus discursos anti-Líbano, atacando não apenas o Hezbollah, como também o presidente libanês, Michel Suleiman (um cristão maronita), assustam as pessoas em Beirute. Quarto, mesmo não sendo religioso, seus discursos são sectários e fazem cristãos e alauítas, quase sempre pró-Assad, morrerem de medo caso ele chegue ao poder.

Ainda assim, os EUA e seus aliados começarão cada vez mais a tentar bancar o nome de Idris como solução para evitar a manutenção do regime e o fortalecimento da oposição cada vez mais extremista.

