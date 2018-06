no twitter @gugachacra

As primárias republicanas parecem o Campeonato Paulista. Existe uma tabela de classificação, com os delegados em vez dos pontos. Nesta, o ex-governador Mitt Romney está disparado em primeiro, com o dobro do segundo colocado, Rick Santorum. Como no futebol, também há as mesas redondas de comentaristas fazendo previsões que variam de acordo com o resultado das prévias ou de pesquisas.

Depois de vencer em Michigan, Romney estava “consolidado” como candidato, segundo os comentaristas. A Super Tuesday deixou a situação ambígua. Na semana passada, a campanha do moderado ex-governador de Massachusetts parecia rumar para o pesadelo, com as derrotas “fora de casa”, nos conservadores Mississippi e Alabama.

Agora, com 15 pontos percentuais de vantagem sobre Santorum em Illinois, Romney mais uma vez é descrito como favorito. Vamos aguardar agora os resultados da noite. De qualquer forma, sendo mais um dos comentaristas, acho muito difícil o ex-governador não ser o escolhido.

Com Romney como candidato, as questões sociais conservadoras, que são a bandeira de Santorum e da ala mais radical do Partido Republicano, devem ser deixadas de lado. O ex-governador e o presidente não gostam de discutir estes assuntos.

Na campanha presidencial, o debate será sobre economia. De um lado, Romney, defendendo a destruição criativa, que sempre colocou os EUA na vanguarda mundial com inovação. Para cada empresa gigante que entra em crise, como a GM, uma outra surge, como o Facebook ou o Google. Já Obama defende mais intervenção estatal, salvando a própria GM.

Cada lado tem seus argumentos e será uma verdadeira Copa do Mundo. Não mais um Campeonato Paulista, como estas primárias.

