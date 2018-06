Quais as diferenças entre os terroristas do ISIS e os da Al Qaeda?

Os terroristas da Al Qaeda que realizaram o 11 de Setembro possuíam em sua maioria educação universitária, eram de famílias de classe média, religiosos e nascidos no Oriente Médio.

Os terroristas do ISIS, também conhecidos como Grupo Estado Islâmico ou Daesh, que realizaram os atentados em Paris e Bruxelas, não terminaram o Ensino Médio, são de famílias pobres, cometeram crimes no passado, usam drogas, não eram religiosos e nasceram na Europa.

Há, portanto, uma mudança clara no perfil dos terroristas. A forma de combate-los, portanto, também deve ser alterada, como afirma o analista Fareed Zakaria em artigo no Washington Post de hoje.

A radicalização destes novos terroristas, como sabemos, ocorre normalmente nas prisões da França e da Bélgica, não em mesquitas ou madrassas no Paquistão. Aliás, como afirma Zakaria, eles eram radicais criminosos que se tornaram religiosos. Não religiosos que viraram radicais.

Guga Chacra, blogueiro de política internacional do Estadão e comentarista do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires