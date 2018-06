Quais os dois cenários para a Colômbia pós-referendo?

Os colombianos, 50,2% a 49,8%, rejeitaram o acordo de paz firmado entre o governo do presidente Juan Manuel Santos e as FARC. Isso não significa que os colombianos estejam contra a paz. Apenas, uma pequena maioria dos colombianos não concorda com os termos acordados pelo presidente e os guerrilheiros.

Os envolvidos no processo já se reuniram para ver quais serão os próximos passados. A vitória do “Não” está longe de significar a retomada do conflito. Há duas possibilidades agora

O governo poderá ter um maior poder de barganha para conseguir um acordo melhor em novas negociações

Permanecerá um status quo frágil, com cessar-fogo, mas sem desarmamento e perspectiva de acordo

Não há, claramente, incentivo para as FARC retomarem o conflito armado neste momento. Eles não conseguirão avanços militares. Há um esgotamento dos combates.

