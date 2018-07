Qual o argumento dos EUA para ser contra a Palestina na UNESCO?

A Palestina foi aceita como o 195 membro da UNESCO. Em resposta, levando em conta leis existentes desde a primeira metade dos anos 1990, os Estados Unidos congelarão seu financiamento à entidade da ONU responsável por cultura e educação. É um direito dos americanos e Washington pode fazer o que bem entender com o dinheiro.

Apenas não entendo como o ingresso da Palestina na UNESCO prejudica o processo de paz. Afinal, não se fala em refugiados, não se fala em fronteiras, não se fala em Jerusalém. Resumindo, não há nada, absolutamente nada, contra Israel. Apenas pede que a Palestina, reconhecida por mais de cem países do mundo, incluindo o Brasil, integre o órgão.

No caso da aceitação como membro pleno da ONU, entendo os pontos de vista de Israel e dos EUA. Uma negociação entre os dois lados sem dúvida é melhor do que uma iniciativa unilateral determinando limites do futuro Estado. Mas na UNESCO? Por favor, me respondam caso saibam de um argumento para se opor ao ingresso dos palestinos.

Leiam ainda o blog Radar Global. Acompanhem também a página do Inter do Estadão no Facebook

Comentários islamofóbicos, anti-semitas e anti-árabes ou que coloquem um povo ou uma religião como superiores não serão publicados. Tampouco ataques entre leitores ou contra o blogueiro. Pessoas que insistirem em ataques pessoais não terão mais seus comentários publicados. Não é permitido postar vídeo. Todos os posts devem ter relação com algum dos temas acima. O blog está aberto a discussões educadas e com pontos de vista diferentes. Os comentários dos leitores não refletem a opinião do jornalista

O jornalista Gustavo Chacra, correspondente do jornal “O Estado de S. Paulo” e do portal estadão.com.br em Nova York e nas Nações Unidas desde 2009, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já fez reportagens do Líbano, Israel, Síria, Cisjordânia, Faixa de Gaza, Jordânia, Egito, Turquia, Omã, Emirados Árabes, Iêmen e Chipre quando era correspondente do jornal no Oriente Médio. Participou da cobertura da Guerra de Gaza, Crise em Honduras, Crise Econômica nos EUA e na Argentina, Guerra no Líbano, Terremoto no Haiti e crescimento da Al-Qaeda no Iêmen. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires. Este blog foi vencedor do Prêmio Estado de Jornalismo, empatado com o blogueiro Ariel Palacios