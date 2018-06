Qual o grupo mais popular da Guerra da Síria? O Regime de Assad

O regime de Bashar al Assad ainda é o lado mais popular dos envolvidos na Guerra da Síria. Aproximadamente a metade da população do país possui uma imagem positiva do líder sírio, de acordo com

do instituto britânico ORB com parceria com a BBC, realizada em todas as regiões da Síria, incluindo as controladas pelo ISIS (Grupo Estado Islâmico ou Daesh).

Em Damasco, capital do país, a popularidade de Assad atinge quase 60%, bem superior à de muitos chefes de Estado do mundo. Mas o apoio ao líder sírio despenca em outras regiões sírias, incluindo Aleppo.

O ISIS, por sua vez, é o grupo mais popular nas áreas sob seu controla, com 70% do apoio – em Damasco, porém, o apoio ao ISIS fica em 1%, além de zero na Costa Mediterrânea, bastião de Assad. Os pesquisadores receberam autorização do grupo para realizar a pesquisa em Raqqa e outras regiões.

No geral da Síria, a classificação de popularidade é a seguinte

. Assad – 47% positivo, 50% negativo

. Irã (aliado de Assad) – 43% positivo, 55% negativo

. ISIS (Grupo Estado Islâmico ou Daesh, inimigo de Assad) – 21% positivo, 76% negativo

. Frente Nusrah (Al Qaeda na Síria, inimiga de Assad) – 35% positiva, 63% negativa

. Opositores reconhecidos pelo Ocidente (Inimiga de Assad) – 26% positivo, 72% negativo

. Países Árabes do Golfo (inimigos de Assad) – 37% positivo, 55% negativo

. Exército Livre da Síria (apoiado pelos EUA) – 35% positivo, 63% negativo

O apoio aos bombardeios contra o ISIS é de 50%. E para 57% o país está na direção correta, enquanto 21% avaliam que a vida hoje é melhor do que antes da guerra

Analisarei os resultados em outro post

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

