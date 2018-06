Qual o país que mais bombardeia e o país que é mais bombardeado?

Neste fim de semana, os EUA bombardearam um hospital dos Médicos Sem Fronteira no Afeganistão, matando mais de 20 pessoas entre médicos e pacientes. Muitos ficaram surpresos, pois haviam se esquecido que os americanos continuam em guerra no Afeganistão, após 14 anos.

Atualmente, os EUA , comandado pelo Nobel da Paz Barack Obama, realizam bombardeios no Afeganistão, Iraque, Síria, Yemen, Paquistão e Somália – em 2011, também bombardeavam a Líbia.

Já o país que mais sofre bombardeios é a Síria, embora a maior parte destes ataques sejam realizados nas áreas controladas pelo ISIS, também conhecido como Grupo Estado Islâmico ou Daesh. . Neste momento, EUA, Reino Unido, França, Austrália, Canadá, Jordânia, Marrocos, Qatar, Arábia Saudita, Bahrain, Emirados Árabes Unidos, Rússia e o próprio regime de Assad (estes dois últimos também bombardeiam outros grupos, além do ISIS) estão bombardeando o território sírio.

No meio de tantos bombardeios, milhares de civis são mortos nestes países como custo para que o resto do mundo fique supostamente mais seguro de ataques terroristas – de fato, o Ocidente (EUA, Europa, Nova Zelândia, Canadá, Austrália e Israel) é bem mais seguro hoje do que na década passada. Atentados gigantescos como 11 de Setembro, Londres e Madrid nunca mais ocorreram. Você acha que vale a pena?

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

Comentários islamofóbicos, antissemitas, anticristãos e antiárabes ou que coloquem um povo ou uma religião como superiores não serão publicados. Tampouco são permitidos ataques entre leitores ou contra o blogueiro. Pessoas que insistirem em ataques pessoais não terão mais seus comentários publicados. Não é permitido postar vídeo. Todos os posts devem ter relação com algum dos temas acima. O blog está aberto a discussões educadas e com pontos de vista diferentes. Os comentários dos leitores não refletem a opinião do jornalista

Acompanhe também meus comentários no Globo News Em Pauta, na Rádio Estadão, na TV Estadão, no Estadão Noite no tablet, no Twitter @gugachacra , no Facebook Guga Chacra (me adicionem como seguidor), no Instagram e no Google Plus