Qual será a resposta de Israel para a morte dos três jovens israelenses?

Os corpos dos três jovens israelenses desaparecidos há 18 dias foram encontrados hoje em uma área entre um assentamento e uma vila palestina perto de Hebron. Eles teriam sido mortos pouco depois de sequestrados. Neste momento, apenas podemos dizer duas coisas – primeiro, oferecer nossas condolências para os familiares dos meninos. Em segundo lugar, devemos defender a punição dos assassinos.

Israel vinha acusando dois membros do Hamas pelo sequestro – e, agora, naturalmente, pelas mortes. A organização palestina nega envolvimento. As provas que os israelenses dizem ter não foram tornadas públicas. Há uma enorme comoção coletiva em Israel. No lado palestino, a narrativa é distinta. Lembram que quatro palestinos foram mortos nas operações de buscas, inclusive um de 15 anos. Além disso, centenas de palestinos foram detidos nas operações de Israel.

O que ocorrerá agora? Israel irá reagir com enorme dureza e, independentemente de as provas se tornarem públicas ou não, responsabilizará e alvejará o Hamas. Mas prefiro esperar para tentar fazer uma avaliação da dimensão do conflito que está por vir. Tenham certeza, mais pessoas morrerão e somarão aos 7 que já morreram nos últimos 18 dias.

Não sei como faz para publicar comentários. Portanto pediria que comentem no meu Facebook (Guga Chacra) e no Twitter (@gugachacra), aberto para seguidores

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

Comentários islamofóbicos, antissemitas, anticristãos e antiárabes ou que coloquem um povo ou uma religião como superiores não serão publicados. Tampouco ataques entre leitores ou contra o blogueiro. Pessoas que insistirem em ataques pessoais não terão mais seus comentários publicados. Não é permitido postar vídeo. Todos os posts devem ter relação com algum dos temas acima. O blog está aberto a discussões educadas e com pontos de vista diferentes. Os comentários dos leitores não refletem a opinião do jornalista

Acompanhe também meus comentários no Globo News Em Pauta, na Rádio Estadão, na TV Estadão, no Estadão Noite no tablet, no Twitter @gugachacra , no Facebook Guga Chacra (me adicionem como seguidor), no Instagram e no Google Plus. Escrevam para mim no gugachacra at outlook.com. Leiam também o blog do Ariel Palacios