Quem defende Snowden nos EUA? Os libertários republicanos e a esquerda democrata

O senador republicano de viés libertário Rand Paul decidiu levar a National Security Agency e o governo Obama para a Justiça por desrespeitarem, segundo ele, a Constituição ao ter acesso a informações dos cidadãos americanos na internet, violando as liberdades individuais. Neste domingo, o autor de um livro sobre Edward Snowden afirmou entrevista ao Globo que o homem responsável por expor todo o esquema de espionagem dos EUA é libertário, republicano e fã de Ron Paul (pai de Rand e mais puro na ideologia libertária).

Pela lógica, quem defende as liberdades individuais, com menos intromissão do Estado na vida das pessoas, deveria defender Snowden. Por este motivo, não espanta o apoio de Rand Paul e dos libertários republicanos a ele. Estados que espionam a vida das pessoas eram comuns do outro lado da Cortina de Ferro.

Mas, tanto nos EUA como no Brasil, pessoas que se identificam como direita são contra Snowden. Eles seriam de viés conservador. Isto é, defendem uma presença menor do Estado na economia, mas não veem problema no Estado decidir se a pessoa pode ou não abortar, pode ou não usar drogas e pode ou não casar com alguém do mesmo sexo (noto que Rand Paul também tem hipocrisias em questões sociais).

Na política externa, um Estado forte, intervencionista, também é defendido por conservadores, em mais uma hipocrisia. Afinal, como alguém pode defender um Estado menor, mas apoiar guerras no Iraque e no Afeganistão?

Obs. A esquerda democrata, assim como na questão dos Drones, também se aliou aos libertários republicanos na defesa de Snowden

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

