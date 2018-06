Quem financia o ISIS no Iraque e na Síria?

Muito se discute sobre quem estaria por trás do grupo ISIS, também conhecido como Estado Islâmico. Mas, na verdade, esta organização atualmente consegue ser auto-suficiente. Não precisa mais de apoio financeiro externo, como ocorria no começo (no caso, vinha de indivíduos de países do Golfo Pérsico)

Basicamente, o ISIS (Estado Islâmico) detém um enorme território. É, portanto, mais similar ao Taleban do que à Al Qaeda. A rede de Bin Laden era hóspede de um Estado (Afeganistão controlado pelo Taleban), enquanto o ISIS é o próprio Estado nas áreas sob seu controle no Iraque e na Síria.

Abaixo, listei as quatro formas principais de financiamento do grupo

1. Extorsão – o ISIS cobra impostos nas áreas que domina e, em muitos casos, exige dinheiro extra para não matar alguém ou não fechar uma loja, por exemplo

2. Roubo – Ao dominar cidades, o ISIS passa a controlar também os bancos locais. Em Mosul, segunda cidade do Iraque, adquiriram dezenas de milhões nos cofres nos bancos da cidade

3. Contrabando – O ISIS detém alguns poços de petróleo no Iraque e na Síria. Por intermediários, consegue vender para outras regiões do planeta

4. Sequestro – O ISIS também sequestra cidadãos de outros países, inclusive do Ocidente, e cobra enormes quantias pelo resgate

