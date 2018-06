Quem são as pessoas mais famosas da história do Brasil? E dos EUA? Em Israel? Na Síria? Na Rússia? Na França?

O MIT criou um algorítimo para definir quem são as pessoas mais famosas do mundo em todos os tempos, denominado Pantheon. Vale a pena entrar no site e vasculhar. Neste post, vou me focar um pouco nos brasileiros. A lista dos mais conhecidos segue a seguintes sequência

1. Pelé

2. Ronaldo

3. Ronaldinho

4. Paulo Coelho

5. Ayrton Senna

6. Kaká

7. Rivaldo

8. Zico

9. Garrincha

10. Lula

Neymar aparece apenas em 16o, atrás até de Robinho (14o). A primeira mulher, surpreendentemente, é a modelo Adriana Lima, em 13o, à frente da legendaria Gisele Bundchen (20o) e da presidente Dilma Rousseff, em 24o, logo atrás de Daniel Alves. O piloto Rubens Barrichello (27o) supera Getúlio Vargas, Dom Pedro II, Heitor Villa-Lobos e o bicampeão mundial de F1 Emerson Fittipaldi – mas perde para Nelson Piquet, em 26o

Nos EUA, os cinco primeiros são Martin Luther King Jr, Elvis, Disney, Benjamin Franklin e Edgard Allan Poe

A França tem Napoleão, Joana D’Arc, Descartes, Voltaire e Pascal

A Itália vai de Da Vinci, Julio Cesar, Archimedes, Michelangelo e Augusto

A Rússia tem Lenin, Dostoyevsky, Tolstoi, Pushkin e Chekov

A Argentina elenca Che Guevara, Messi, Maradona, Evita e Perón (Borges é o sexto)

Israel apresenta Salomão, Maria, João Batista, Maria Madalena e Isaac

Na Palestina, Jesus, David, São Jorge, Heródoto e São José

Portugal tem Vasco da Gama, Fernão de Magalhães, Cristiano Ronaldo, Bartolomeu Dias e Antonio de Padua

A Síria vai de São Pedro, Felipe (o Árabe), Posidonius, João de Damasco e Zenobia (Assad, pai e filho, não emplacam o top 10, ficando em 13o e 15o)

