Quem são os favoritos para a Casa Branca nas bolsas de apostas?

Não dá para cravar quem são os favoritos. Mas bolsas de aposta costumam indicar uma tendência. Note que é probabilidade de vitória, não intenção de voto em pesquisa. Claramente, Trump e, em menor escala, Jeb Bush, foram os que viram maior melhora nas apostas. Rubio foi disparado quem mais perdeu

REPUBLICANOS

O empresário Donald Trump voltou a liderar com 40,5% de probabilidade de vitória, subindo 15 pontos percentuais em relação à semana passada O senador Marco Rubio (Florida) despencou 31 pontos percentuais nos últimos dias e está agora com 23% O senador Ted Cruz (Texas) permaneceu quase estável com 17,5% Jeb Bush (ex-governador da Florida) subiu 8 pontos percentuais e está com 12% John Kasich (governador de Ohio), apesar do segundo lugar de ontem, está com apenas 2,6%

DEMOCRATAS

A ex-secretária de Estado Hillary Clinton ainda é a favorita com 78,4% de probabilidade de vitória, apesar de ter sofrido um massacre em New Hampshire. Seus números não oscilaram praticamente O senador Bernie Sanders (Vermont), mesmo com a grande vitória de ontem, permanece com 17,4% de chance de vencer

ELEIÇÕES GERAIS

Hillary ainda é a favorita absoluta para ser presidente dos EUA, com 50% de chance. Seus números não mudaram depois de New Hampshire, onde sua derrota era esperada Trump, com 14,5% de chance, viu a sua probabilidade de ser presidente crescer 5 pontos percentuais depois de New Hampshire Rubio despencou para 9,5% de chance depois de perder 13,5 pontos percentuais após o quinto lugar de ontem Sanders tem 8,9% de probabilidade de ser o presidente e seus números não mudaram mesmo depois do excelente resultado em New Hampshire Bush, surpreendentemente, supera Ted Cruz nas bolsas de aposta e tem 5,3% de chance de vencer, subindo 4 pontos percentuais de NH Cruz se manteve em 5,1% de probabilidade de vitória Kassich, nas bolsas de aposta, segue com apenas 1,2% de chance de ser presidente

