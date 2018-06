Quem será o futuro presidente do Uruguai?

O substituto de José Mujica na Presidência do Uruguai deve ser o candidato de seu partido, a Frente Ampla (centro-esquerda), Tabaré Vazquez, que ocupou a Presidência entre 2005 e 2010. No primeiro turno, por pouco ele não obteve a maioria dos votos contra Luis Lacalle, do Partido Nacional (centro-direita), de apenas 41 anos e filho de um ex-presidente.

Com a vitória de Vazquez, não deve haver muitas mudanças na administração uruguaia. Quando esteve no poder até 2010, ele pegou o boom dos commodities e entregou uma economia saudável para José Mujica. Agora, se eleito, deve receber um PIB crescendo acima da média do continente (4,4% em 2013), mas uma inflação que assusta, em 8,1%. Lacalle implementaria uma política econômica mais ortodoxa, justamente com o objetivo de conter a onda inflacionária.

O Uruguai, por seu tamanho, características e história, possui um cenário político econômico distinto dos vizinhos. O país é extremamente avançado em questões sociais, quase não tem analfabetismo, tem uma violência incomparavelmente inferior aos vizinhos e bem menos desigualdade. Inovou na questão das drogas e também dos direitos dos gays.

Mujica marcou época pelo seu carisma e estilo. Alguns uruguaios podem discordar de suas políticas, mas ninguém questiona a sua seriedade – doava 90% de seu salário (US$ 12 mil), dirige um fusca antigo e mora em um rancho e não no palácio presidencial. De fora, alguns podem dizer que é populismo. Mas os uruguaios, incluindo seus opositores, sabem ser autenticidade. Foi, de fato, um líder guerrilheiro e passou anos na prisão.

Vazquez, por sua vez, nasceu em uma família de classe média baixa. Com 18 anos, em vez de ir para a universidade, trabalhou como garçom, carpinteiro e entregador de jornal. Posteriormente, estudou medicina e se tornou um renomado oncologista em Montevidéu. Enquanto estava na Presidência, continuou atendendo pacientes em seu consultório.

