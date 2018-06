Quem seria é o mais preparado candidato republicano?

Não acho que as pessoas devam ser radicais para um lado ou para o outro. Nas eleições americanas, tento observar mais os candidatos do que os partidos. Em 2012, avaliava que tanto Mitt Romney como Barack Obama seriam bons presidentes. Mas acreditava que, em economia, o republicano seria melhor. No fim, o democrata foi bem e admito que estava equivocado (talvez Romney fosse melhor, não sei).

Desta vez, os republicanos possuem dois candidatos com todas as qualificações para serem presidente dos EUA – Jeb Bush, ex-governador da Florida, e John Kasich, governador de Ohio. Não são perfeitos, mas possuem maturidade, posições ponderadas e experiência. Suas ideias são próximas do conservadorismo britânico de David Cameron e da revista The Economist, não do radicalismo que observamos em algumas alas do partido republicano. Diria até que Jeb é mais próximo ideologicamente de Obama do que de Ted Cruz, do seu partido. E Obama é mais próximo de Jeb do que de Bernie Sanders.

Infelizmente, porém, o bufão Donald Trump, com ideias completamente absurdas e radicais, sem experiência nenhuma e compartamento extremamente infantil, é o favorito para vencer as primárias do partido.

Guga Chacra, blogueiro de política internacional do Estadão e comentarista do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires