Quem vence nos EUA? Veja pesquisas, probabilidades e apostas

Quem deve vencer a eleição nos EUA?

Hillary é favorita, mas Trump tem chance

Como estão as pesquisas nacionais?

Desde o início da disputa, Hillary liderou a média das pesquisas o tempo todo. A margem de vitória variou de 7 pontos, quando ela estava em seus melhores momentos e Trump em seus piores, e 2 pontos, quando ocorria o inverso. Hoje, a diferença está entre 2 e 4 pontos, dependendo de quem compila a média das pesquisas

Fivethirtyeight – Hillary +2,9 (estava 2,9% no sábado)

Upshot/New York Times – Hillary +2,8% (estava +3,3% no sábado)

Real Clear Politics – Hillary +2% (estava +1,8% no sábado)

Huffington Post (previsão) – Hillary +6% (estava +5% no sábado)

Hillary, portanto, segue em um momento ruim, quase dentro da margem de erro na média. Mas em parte as médias estão baixas porque há uma pesquisa do Los Angeles Times que, por problemas de amostragem, sempre coloca Trump à frente ou empate. Os últimos resultados entre ontem e hoje

ABC/Washington Post – Hillary +4

Reuters/Ipsos – Hillary +4

CBS/New York Times – Hillary +4

Bloomberg/Selzer – Hillary +3

NBC/Wall Street Journal – Hillary +5

NBC/Survey Monkey – Hillary +7

UPI – Hillary +3

Marist – Hillary +2

Fox News – Clinton +1

IBD – Hillary +1

LA Times – Trump +5 (esta pesquisa admite ter um problema metodológico e o resultado ficaria Trump +1)

Diante deste cenário, Hillary provavelmente vencerá o voto popular, já que as pesquisas mais sérias indicam claramente uma vitória dela. Mas isso é insuficiente para ser presidente

Como está o Colégio Eleitoral?

Depende muito de quem faz a probabilidade e não mudou muito de sábado para agora. Mas, basicamente, podemos resumir assim, levando em conta uma série de previsões. Leve em conta que são necessários 270 votos no Colégio Eleitoral

Hillary tende a ter no mínimo 267

Trump tende a ter no mínimo 215

Sobram, no entanto, os seguintes Estados onde a pesquisa está tecnicamente empatada

Nevada (6), Florida (29), Carolina do Norte (15), New Hampshire (4) e segundo distrito do Maine (2)

Trump, para ser eleito, precisa vencer a Florida, Carolina do Norte, Nevada e New Hampshire (ou o segundo distrito do Maine). Além disso, não pode perder nenhum dos Estados que tendem para ele. Em alguns, como Ohio, Iowa e Arizona, ele é favorito, mas Hillary tem chance. Qualquer derrota e Hillary será presidente.

Para Hillary, a tarefa é mais simples. Ela precisa vencer apenas um destes Estados e vence a eleição. Claro, precisa prestar atenção em Michigan, Colorado, Wisconsin e Pensilvânia, onde ela é favorita, mas Trump pode surpreender (neste caso, provavelmente ele teria vencido os outros Estados).

Por este motivo, Hillary é favorita. Ela precisa vencer Florida OU Carolina do Norte OU Nevada OU New Hampshire. E há sinais de votos antecipados de que ela é favorita para levar Nevada, por exemplo. Trump, por sua vez, tem de vencer Florida E Carolina do Norte E Nevada E New Hampshire. Qualquer derrota é fatal para ele, a não ser que haja uma surpresa na Pensilvânia, Michigan ou Colorado, como dito acima. Enfim, OU, como sabemos, é mais simples do que E

E como estão os sites de probabilidade?

Todos indicam provável vitória de Hillary. A margem dela diminuiu se levarmos em conta as últimas duas semanas, mas aumentou se observarmos apenas os últimos dois dias. E há uma variação grande os sites de probabilidade

Fiverthirtyeight – Hillary 65% (estava 64,5% no sábado), Trump 35%

Princeton Election – Hillary 99%, Trump 1% (igual)

Upshot/New York Times – Hillary 85%, Trump 15%

Predictwise – Hillary 89% (estava 86% no sábado), Trump 11%

Huffington Post – Hillary 98%, Trump 2% (igual)

E as bolsas de apostas?

Hillary, no dia 26 de outubro, tinha 83% de chance de vencer nas bolsas de apostas. Mas este número chegou a despencar para 69% na quinta. No sábado, estava em 75%. Nas últimas 48 horas, já atingiu 82,1%. Portanto, depois de uma queda abrupta, a probabilidade voltou rapidamente para o patamar normal. Em parte, se deve ao anúncio do FBI de que não há nada de errado

Qual a minha conclusão?

Hillary teria vencido a eleição no voto nacional e colégio eleitoral todos os dias da campanha. Logo, se olharmos o “filme”, há uma tendência a achar que ela é favorita. Mas, se olharmos a foto, a democrata está distante de seus melhores momentos, quase dentro da margem de erro nacional e nos Estados fundamentais

Caso você concorde com Princeton e o Huffington Post, Hillary está eleita.

No Predictwise, Hillary praticamente será eleita, com a chance de Trump ao redor de uma em dez

No caso do NYTimes, a chance de Trump é 1/7. Portanto, maior do que 1/8. Não podemos esquecer 1/8 é a chance de um pai ter 3 filhos (o meu teve) ou de jogar uma moeda para cima e dar “coroa” 3 vezes seguidas.

No caso do Fivethirtyeight, a chance de Trump é enorme. Ligue seu cronômetro e espere um pouco. De olho fechado, aperte “stop”. Se der 1 a 65 centésimos equivale a probabilidade de Hillary vencer. Se der de 66 a 00, a de Trump

Guga Chacra, blogueiro de política internacional do Estadão e comentarista do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires