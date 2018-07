Quem vencerá, Irmandade ou Forças Armadas? Dará empate

no twitter @gugachacra

O Egito tem dois centros de poder atualmente. De um lado, estão as Forças Armadas. Do outro, a Irmandade Muçulmana. Ambos representam parcelas importantes da população. O destino do país está no equilíbrio entre estas duas forças.

Até junho, os militares controlavam o Poder Executivo. A Irmandade dominava o Legislativo. Depois, ficou invertido. Com a decisão de fechar o Parlamento pela Suprema Corte e a eleição de Mohamad Morsy para a Presidência, as Forças Armadas assumiram o Legislativo e os islamitas passaram o ocupar o Executivo.

A determinação de Morsy para reabrir o Parlamento é um golpe neste equilíbrio. Afinal, a Irmandade controlaria tanto o Executivo quanto o Legislativo. Mais importante, teria as duas mãos na redação de uma Constituição. Obviamente, as Forças Armadas não aceitam.

A tendência é este braço de ferro prosseguir até os dois lados se acomodarem. No período, há risco de golpe militar. O mais provável, porém, é que os militares se satisfaçam com o Ministério da Defesa, do Interior e das Relações Exteriores. Questões domésticas, especialmente econômicas, ficariam nas mãos da Irmandade.

