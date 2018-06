Quem venceu e quem perdeu em New Hampshire?

Quem foram os vencedores da noite?

Donald Trump (empresário e polulista) – venceu com uma votação acima do que indicavam as pesquisas e com mais do que o dobro do segundo colocado mesmo sem ter o apoio de nenhum deputado, senador e governador republicano

Bernie Sanders (senador por Vermont e social-semocrata) – venceu com cerca de 20 pontos percentuais de diferença sobre Hillary, com enorme apoio dos jovens, mas sem apoio do partido

John Kasich (governador de Ohio e moderado) – mesmo ignorado pela mídia, conquistou o segundo lugar, sendo o primeiro entre os candidatos da elite do partido

Michael Bloomberg (ex-prefeito de NY, empresário e independente) – Com Trump e Sanders se fortalecendo, há uma via aberta para um candidato independente que possa atrair as alas moderadas dos dois partidos

Quem perdeu?

Hillary Clinton (ex-secretária de Estado e moderada) – candidata favorita, foi trucidada por um auto intitulado socialista (na verdade, social-democrata) e quase sem apoio dentro do partido

Marco Rubio (senador pela Florida e conservador) – em quinto lugar, perdeu a chance de se consolidar como candidato da elite do partido. O péssimo desempenho no debate, quando foi trucidado por Chris Christie) o enfraqueceu bastante

Quem ficou na mesma?

Ted Cruz (senador pelo Texas e conservador-religioso) – New Hampshire, com um eleitorado menos religioso, tinha pouca importância para ele, que venceu em Iowa e, agora, está focado no sul

Jeb Bush (ex-governador da Florida e moderado) – Teve uma votação razoável que o permite seguir até a Carolina do Sul. Mas continua bem longe dos favoritos

Quem deveria deixar a disputa?

Não há mais sentido para Chris Christie (governador de Nova Jersey), Ben Carson (médico) e Carly Fiorina (executiva) continuarem nas primárias. Jim Gilmore é diferente, pois nos diverte quase zerando mais uma vez

Guga Chacra, blogueiro de política internacional do Estadão e comentarista do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires