Quem você prefere, Netanyahu ou Shimon Peres? Bush ou Obama? Ben Ali ou rei Abdullah?

Por que as pessoas dividem o mundo em líderes do bem e líderes do mal? Por que a opinião pública internacional critica George W. Bush, mas tolera Barack Obama, Bill Clinton e Tony Blair? Por que idolatram Shimon Peres, mas tratam Ariel Sharon e Benjamin Netanyahu como criminosos? Por que condena o regime de Bashar al Assad, mas fecha os olhos para o terrorismo da oposição síria? Por que faz de tudo para impedir o Irã de ter uma bomba atômica, mas ignora as armas nucleares do Paquistão? Por que repudiou Ben Ali, na Tunísia, mas segue recebendo de tapete estendido líderes do Golfo Pérsico?

Primeiro, dirão que Bush fez guerras e acabou com a economia dos EUA. Sem dúvida. Mas Clinton foi quem desregulamentou o mercado financeiro. Obama multiplicou as tropas no Afeganistão, mantém uma campanha de bombardeios no Yemen e no Paquistão, interviu na Líbia e agora intervirá na Síria. Blair apoiou Bush no Iraque e no Afeganistão, a ponto de ser chamado de poodle de Washington.

E Netanyahu e Sharon em relação a Peres? O atual premiê chegou a congelar a expansão de assentamentos e fez o possível para evitar uma guerra na Faixa de Gaza. Sharon, por sua vez, retirou as colônias israelenses de Gaza e pretendia retirar grande parte das da Cisjordânia. Sem dúvida não foram ou não são perfeitos. Mas o que fez Peres? Construiu mais assentamentos do que Netanyahu (isso mesmo) e lançou uma sangrenta campanha de bombardeios no Líbano, incluindo o massacre de mais de cem mulheres e crianças em Qana, no sul libanês. Já imaginaram a gritaria se fosse Netanyahu?

Assad e suas forças cometeram crimes contra a humanidade e massacram civis. A oposição também cometeu crimes contra a humanidade e massacra civis. Hoje mesmo, realizou um atentado terrorista no tradicional bairro cristão de Bab Touma, na cidade velha de Damasco. Sabem por que? Porque os cristãos apoiam Assad. Mas o resto do mundo finge que não.

O Irã não pode ter uma bomba atômica, segundo muitos de seus críticos. O ideal, claro, seria nenhum país ter bomba atômica, ainda mais em uma região instável como o Oriente Médio. Realmente, uma arma nuclear nas mãos dos iranianos pode deteriorar a situação. Mas por que o Paquistão, na mesma região, pode? Apenas por que não é signatário do TNP?

Ben Ali era um ditador na Tunísia. Seu regime era policialesco. Mas as mulheres e as minorias religiosas tinham liberdade se comparado aos outros países árabes. Ficava atrás apenas do Líbano e, talvez, da Síria de anos atrás. Inclusive, foi uma das primeiras nações do mundo a permitir o aborto. Lembro que suas forças, diferentemente das de Assad ou de Muamar Kadafi, não mataram ninguém. Teve protestos, mas estes ocorrem ao redor do mundo, inclusive na Arábia Saudita e em Bahrain, onde existe uma violenta repressão. Por que Ben Ali era criticado e os monarcas do Golfo, não?

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires