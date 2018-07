Quer ver os lugares sagrados do Islã? Então veja este post

No post de hoje, em uma parceria com o Google, vou mostrar alguns dos lugares sagrados do Islamismo que podem ser vistos pelo Google Street View. Eu estive em dois deles – Mesquitas dos Omíadas, em Damasco, e Mesquita de Al Aqsa, em Jerusalém. Mas, nestas imagens, posso também “viajar” pela Arábia Saudita.

Kaaba, lugar mais sagrado do islamismo, em Mecca, na Arábia Saudita

Masjid al-Haram, em Mecca

Mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém

Al Masjid al Nabawi, em Medina, Arábia Saudita

Hira Cave, Mecca

Mesquita Ummayad (Mesquita dos Omíadas), em Damasco, na Síria

Obs. Obrigado Gabriela Manzini pela ajuda

