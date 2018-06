Quinze textos para tentar explicar a crise na Síria

O blog está de de folga desta quinta (12/9) até domingo (15/9). Abaixo, seguem 15 textos que escrevi nas últimas semanas para tentar explicar a crise das armas químicas na Síria

1. Entenda o novo cenário na Síria

2. A teoria do Cisne Negro resolveu a crise na Síria

3. Teoria dos Jogos para entender o dilema de Assad

4. Por que os cristãos sírios apoiam Assad?

5. Entenda a batalha da Síria no Congresso dos EUA

6. O dicionário de Obama para a Síria

7. O Argumento dos libertários do Partido Republicano contra uma intervenção na Síria

8. Como Obama conseguirá convencer o Congresso a autorizar uma intervenção?

9. Por que a Rússia apoia Assad?

10. Uma tentativa de explicar a crise das armas químicas na Síria

11. Por que Assad teria usado armas químicas? Respostas curiosas neste post

12. Uma intervenção militar contra Assad será péssima para os cristãos sírios

13. Como seria a resposta de Assad a bombardeios dos EUA e seus aliados

14. Um resumo das armas químicas na Síria

15. Qual estratégia de Obama para a Síria? Um bombardeio punitivo, sem derrubar Assad

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

