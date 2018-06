Por que os cristão sírios apoiam Assad? O ataque da Al Qaeda a Maloula, onde se fala aramaico, ajuda a explicar

Leia também

Entenda a batalha da Síria no Congresso dos EUA

O dicionário de Obama para a Síria

O Argumento dos libertários do Partido Republicano contra uma intervenção na Síria

Como Obama conseguirá convencer o Congresso a autorizar uma intervenção?

Por que a Rússia apoia Assad?

Uma tentativa de explicar a crise das armas químicas na Síria

Por que Assad teria usado armas químicas? Respostas curiosas neste post

Uma intervenção militar contra Assad será péssima para os cristãos sírios

Como seria a resposta de Assad a bombardeios dos EUA e seus aliados

Um resumo das armas químicas na Síria

Qual estratégia de Obama para a Síria? Um bombardeio punitivo, sem derrubar Assad

Conforme escrevi aqui, já estive múltiplas vezes na Síria. Em três destas oportunidades, fiz questão de visitar a vila cristã de Maloula, a pouco mais de 50 km de Damasco. Visitei não apenas para conhecer os monastérios, mas também para escutar aramaico, a língua de Jesus.

A última visita minha a Maloula ocorreu já durante a guerra civil da Síria. Na cidade, havia gigantescos cartazes de Assad, inclusive na montanha. Os moradores, em alguns casos, defendiam o ditador sírio. Em outros, diziam que ele seria a única proteção dos cristãos diante da ameaça do rebeldes jihadistas da oposição. No fim, recebi de presente um dicionário aramaico-espanhol – “El Arameo Hablado de Ma’aloula”, de Hanna Francis e Issam Francis.

A previsão deles, aparentemente, se tornou realidade. Nesta semana, um terrorista suicida ligado à oposição se explodiu diante do posto de controle do regime na entrada desta vila com suas cruzes espalhadas pelas montanhas. Depois, estes rebeldes da Frente Nusrah, ligados à Al Qaeda, tomaram um hotel no alto da cidade e começaram a disparar contra igrejas desta vila de apenas 2 mil habitantes.

Muitos deputados e senadores dos EUA temem justamente que cristãos e outras minorias religiosas, como os alauítas, sejam alvo de rebeldes majoritariamente sunitas religiosos. Conforme lembrou o Fareed Zakaria, a Guerra da Síria é um conflito sectário. De um lado, estão os alauítas (10%), cristãos (10%), drusos (10%) e parte dos sunitas, especialmente os laicos. Do outro, na oposição, estão os sunitas mais religiosos. Curdos, que são sunitas, mas etnicamente não-árabes, agem de forma independente, buscando autonomia de suas áreas.

Por este motivo, é extremamente difícil definir como seria uma intervenção na Síria. Um ataque químico, atribuído a Assad pelos EUA, embora o regime negue, a Rússia acuse a oposição e a ONU não tenha chegado a uma conclusão, não pode ficar impune. Caso contrário, abriria um precedente grave para este armamento de destruição em massa voltar a ser usado não apenas na Síria, mas também em outros países.

Ao mesmo tempo, não está clara qual seria a estratégia de Obama para levar adiante esta ação, sem deteriorar ainda mais o cenário da guerra civil. Por exemplo, como vimos no meu relato acima, uma das duas vilas cristãs do mundo onde ainda se fala aramaico foi alvejada por radicais da oposição ligados à Al Qaeda. A outra vila também é na Síria.

No fim, é uma guerra envolvendo um regime sanguinário, de viés laico e aliado do Irã e do Hezbollah, contra uma oposição sanguinária, de viés religioso, ligada à Al Qaeda e a monarquias ultra religiosas do Golfo Pérsico. Os dois são péssimos. A Síria, como já falo há dois anos, não tem solução.

Abaixo, fotos da minha visita a Maloula e Saydnaya, outra vila cristã, onde se fala aramaica na Síria. Não sei editar as fotos para elas ficarem na posição correta. Tentei diversas formas, mas fracassei em todas. Peço desculpas. Mas dá para ter uma ideia. Notem a freira com os cartaz de Assad ao lado de santos. O senhor na foto é líder dos moradores de Maloula, um cristão ferrenho simpatizante de Assad

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

Comentários islamofóbicos, antisemitas e antiárabes ou que coloquem um povo ou uma religião como superiores não serão publicados. Tampouco ataques entre leitores ou contra o blogueiro. Pessoas que insistirem em ataques pessoais não terão mais seus comentários publicados. Não é permitido postar vídeo. Todos os posts devem ter relação com algum dos temas acima. O blog está aberto a discussões educadas e com pontos de vista diferentes. Os comentários dos leitores não refletem a opinião do jornalista

Acompanhe também meus comentários no Globo News Em Pauta, na Rádio Estadão, na TV Estadão, no Estadão Noite no tablet, no Twitter @gugachacra , no Facebook Guga Chacra (me adicionem como seguidor), no Instagram e no Google Plus. Escrevam para mim no gugachacra at outlook.com. Leiam também o blog do Ariel Palacios