Rebeldes sírios não são apenas os terroristas de Damasco

Terrorismo é terrorismo e deve ser condenado sempre. Portanto quem condena a violência do regime de Bashar al Assad contra opositores, como eu, tem a obrigação também de condenar ataques terroristas cometidos por rebeldes na Síria contra alvos civis ou associados ao governo.

Na tarde de ontem, um ataque terrorista contra uma mesquita em Damasco matou a principal autoridade sunita da Síria, xeque Said Ramadan al Buti, e ao menos outras 40 pessoas. Os responsáveis foram rebeldes da oposição provavelmente de facções ligadas à Al Qaeda, como a Frente Nusra, e não à colcha de retalhos de grupos opositores de viés mais laico conhecido como Exército Livre da Síria.

O clérigo sunita tinha 85 anos e era fundamental para dar uma certa credibilidade ao regime em Damasco. Afinal, normalmente, Assad conta com o apoio de membros de sua religião (muçulmano alauíta), de cristãos e de sunitas laicos dos grandes centros urbanos. Os opositores são, por sua vez, majoritariamente sunitas, incluindo os mais religiosos. Al Buti era uma das exceções e apoiava o líder sírio.

A ação, porém, não pode servir de justificativa para Assad classificar todos os opositores de terroristas. Isso seria uma mentira. Alguns deles são, mas longe de ser maioria. A maior parte deles quer apenas o fim de um regime que se tornou sanguinário ao longo dos últimos dois anos.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

