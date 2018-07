Rei da Jordânia destrói países vizinhos em entrevista

Começa hoje o super blog, com mais posts por dia. Veja abaixo os outros posts do dia. Os melhores comentários receberão destaque em posts diários

O repórter Jeffrey Goldberg, da revista The Atlantic, realizou uma entrevista fantástica com o rei Abdullah, da Jordânia. Leiam alguns trechos abaixo e a íntegra, em inglês, aqui. Vale notar que o líder jordaniano tem um viés ditatorial. Mas suas críticas aos vizinhos são importantes e demonstra que ele não é tão cego para o mundo.

ISRAEL-PALESTINA

“Talvez já seja tarde demais para a solução de dois Estados. Não sei, mas parte de mim diz que já passou a chance”. Perguntado por Goldberg sobre que ele quer dizer, Abdullah responde “Isratine”. Isto é, se Israel não aceitar o Estado palestino rapidamente, precisará escolher entre “Apartheid ou democracia”. “A questão prática é se Israel pode exercer controle permanente sobre os palestinos ou se acabará se tornando uma África do Sul, que não conseguiu sobreviver como um Estado pária. A única forma de ser um Estado judaico é com a solução de dois Estados. Isto é, ficando com a parte judaica”

SÍRIA E ASSAD

Abdullah ofereceu asilo político a Bashar al Assad e sua família na Jordânia. “Eu ofereci duas vezes para ele vir com a mulher. Eles (os Assad)responderam ‘muito obrigado, mas não por que você não se preocupa mais com o seu país do que com a gente’”

Para descrever o provincianismo de Assad, o rei Abdullah contou uma história. “Tivemos um jantar com ele e o rei do Marrocos no Cairo. E Assad se virou para gente e perguntou o que significava jet lag”.

TURQUIA E ERDOGAN

“Erdogan disse uma vez que a democracia para ele era como uma viagem de ônibus – ‘Uma vez que chegar o meu ponto, descerei”.

JORDÂNIA E SEU REINADO

“Quando completei dez anos de reinado, sentei com os membros da minha família e alguns amigos e disse ‘Não quero mais isso’”. Goldberg respondeu “mas você não pode renunciar”. “Foi o que eles disseram”, completou o rei.

