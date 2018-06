Samir Kuntar era herói? Não, era um terrorista assassino de crianças

Samir Kuntar, morto ontem na Síria, era um terrorista. Ele não deve ser celebrado por ninguém. Em 1979, em ação terrorista em Israel, ele matou um israelense e sua filha de 4 anos. A mulher se escondeu no quarto com o filho menor, de dois anos, mas o acabou sufocando acidentalmente para que ele não fizesse barulho e chamasse a atenção.

Em 2008, o Hezbollah trocou corpos de soldados israelenses por Kuntar e outros membros da organização. Kuntar, é importante frisar, não era integrante do Hezbollah quando cometeu o atentado terrorista em 1978. O grupo libanês sequer existia. Além disso, Kuntar era druso, não xiita.

Mesmo assim, o Hezbollah lutou pela sua libertação e o recebeu como herói no Líbano. Nunca entendi onde Kuntar seria herói. Era apenas um assassino, um terrorista. Nos últimos tempos, estava atuando junto com o Irã e o Hezbollah na Síria, especialmente para coordenar o apoio de curdos. Mas, ontem, foi morto.

O Hezbollah culpa Israel pela morte. Os israelenses não confirmam e tampouco negam. Mas alguns grupos rebeldes sírios dizem ter sido os responsáveis por matar Kuntar. O xeque Hassan Nasrallah disse que “vai se vingar” da morte de Kuntar. Espero apenas que ele não use o Líbano para a sua vingança. Kuntar não representa os libaneses. Era apenas um terrorista, assassino de crianças.

