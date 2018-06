A resposta está no livro Hermanos e Nós, que escrevi em parceria com o Ariel Palacios, correspondente do Estadão e da Globo News em Buenos Aires. Editado pela Contexto, será lançado nesta quarta-feira, 14 de maio, a partir das 18h30, na Livraria da Vila da Alameda Lorena. Mais detalhes no convite acima