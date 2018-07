Sem embaixador, EUA e Síria não têm mais nada em comum, só Steve Jobs

Os Estados Unidos e a Síria nunca foram amigos. Neste caso, não existe hipocrisia americana. O regime de Bashar al Asad ou de seu pai e antecessor, Hafez al Assad, jamais recebeu ajuda de Washington ao longo de quatro décadas. Mais importante, os sírios sofrem sanções desde 2004. Portanto a saída de Robert Ford não significa uma deterioração da relação dos dois países. Apenas deixa claro que os EUA passaram a considerar desnecessária a presença de um diplomata de sua patente em Damasco.

Ao conquistar a independência nos anos 1940, a Síria permaneceu dentro da zona de influência francesa. Nas décadas seguintes, especialmente depois da consolidação de Hafez al Assad no poder nos anos 1970, virou um dos maiores aliados da União Soviética no mundo árabe.

As relações com os EUA tiveram uma sensível melhora nos anos 1990, durante as administrações de George Bush, o pai, e de Bill Clinton. No primeiro caso, através do apoio sírio aos americanos na Guerra do Golfo em troca de passe livre para o regime de Damasco dominar o Líbano. No segundo, por meio das fracassadas negociações de paz entre Hafez al Assad e Israel.

Bashar chegou ao poder em 2000, depois da morte do pai. Os EUA, neste momento, observaram com cautela a abertura econômica e política. No ano seguinte, tivemos o 11 de Setembro. Os sírios declararam apoio aos americanos na Guerra ao Terror e permitiram que a CIA usasse o seu território para interrogatórios e prisões.

O que nunca ficou claro foi o motivo na deterioração na relação das duas nações na metade inicial da primeira década do milênio. Depois da queda de Saddam Hussein, Assad passou a ser considerado o próximo da lista. Para impedir um ataque americano, o líder sírio passou a sabotar as tropas dos EUA no Iraque.

Em 2004, Assad rompeu com Rafik Hariri, seu antigo fantoche em Beirute, mas com boas relações na Casa Branca. O premiê deixou o cargo, passou a liderar a oposição e fez lobby em Washington para a aprovação de sanções contra Damasco. Meses depois, em fevereiro de 2005, foi morto em atentado. Os EUA retiraram seu embaixador de Damasco e os sírios foram obrigados a remover as suas tropas do Líbano na Revolução dos Cedros, a mais pacífica da história do Oriente Médio, quando 1 milhão de libaneses (um quarto da população) saiu às ruas sem nenhuma cena de violência.

Até 2009, a Síria era apenas uma nação pária, como agora, aliada do Irã, da Rússia e armando o Hezbollah e o Hamas. Mas tudo mudou no ano passado. Assad se afastou de Teerã e se aproximou da Arábia Saudita. Os EUA nomearam Robert Ford como embaixador para Damasco. As relações com os americanos se estreitaram. Deputados e senadores dos EUA visitavam mensalmente a capital síria. John Kerry virou um amigo pessoal. Hillary Clinton chamava Bashar de reformista. Nicolas Sarkozy convidou o casal Assad para um jantar privado em Paris. O rei Abdullah acompanhou líder sírio a Beirute. Para completar, Damasco se aproximou de Saad Hariri no Líbano e trabalhou para os EUA, e contra o Irã, no Iraque.

No início dos protestos, os EUA ainda apostavam que Assad lideraria a reforma. Mas a onda de violência contra os manifestantes fez os americanos mudarem de opinião. Neste caso, não existe hipocrisia, como disse acima. A Arábia Saudita, que nunca gostou da Síria mesmo, aproveitou e passou a ajudar seus aliados no país. Assad, no fim, acabou com seus velhos amigos de sempre – Irã, Rússia, Hezbollah e Hamas.

Washington passou por cima até de Israel, que pode ter uma Líbia ou um Iraque na sua fronteira caso Assad seja deposto. E deixou os cristãos de lado. Mas estes, como escrevi, se sentem abandonados pelos franceses, não pelos americanos. Para eles, os EUA sempre defenderam o radicalismo islâmico dos sauditas e nunca foi amigo dos cristãos sírios. E nunca foi mesmo. Mas, ironicamente, o americano mais celebrado neste ano, Steve Jobs, tem sangue sírio.

