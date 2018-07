Teoria dos Jogos em grupo para o conflito Israel-palestinos

no twitter @gugachacra

Ainda estou na localidade secreta. Vou embora, para outro país, na sexta-feira. Nesta data, revelarei o meu futuro destino. Mas direi para onde vim apenas no domingo e vocês entenderão o motivo. Como estou apurando uma série de reportagens, não estou em condições de acompanhar as notícias internacionais.

Lembro apenas que foi neste blog que pela primeira vez um jornalista abordou a ocupação de Wall Street no Brasil. E também será aqui que vocês saberão, na semana que vem, de uma série de novidades envolvendo umas das questões mais importantes do planeta.

Antes disso, decidi que iria escrever da história blogueira do Oriente Médio. Escrevi duas partes: 1. formação do Oriente Médio e 2. os mandatos francês e britânico. Mas hoje achei melhor mudar e fazer uma experiência de teria dos jogos com vocês para tentar descobrir o que acontecerá nas negociação entre israelenses e palestinos.

Primeiro, precisamos separar todas as forças envolvidas. Em segundo lugar, temos de definir o objetivo de cada uma delas. Terceiro, atribuir um peso a cada uma. Por último, estabelecer a força de cada uma destas partes. Isso, o quanto cada uma delas quer este objetivo. Neste caso, queria pedir a ajuda de vocês para definir. Com estes valores, vou calcular qual será o resultado mais provável no próximo post.

Portanto, para cada uma delas, por favor, atribuam um P (peso), de 0 a 10, e um F (força) de 0 a 10, sendo 10 o peso máximo de um destes grupos (os EUA obviamente tem mais força do que a Liga Árabe, por exemplo). O F dos colonos em querer ficar na Cisjordânia é certamente superior à vontade da União Européia de criar as fronteiras de 1967. Depois, calcularei o resultado de acordo com os dados enviados pelos leitores. Pediria que fossem sérios na atribuição de valores

Casa Branca e Departamento de Estado

Fronteiras – com base em 1967 P? F?

Jerusalém – dividida P? F?

Refugiados – sem retorno P? F?

Status na ONU – entidade observadora P? F?

Congresso dos EUA

Fronteiras – incorporando todos os assentamentos a Israel P? F?

Jerusalém – capital unificada de Israel P? F?

Refugiados – sem retorno P? F?

Status na ONU – entidade observadora P? F?

União Européia

Fronteiras – com base em 1967 P? F?

Jerusalém – dividida P? F?

Refugiados – sem retorno P? F?

Status na ONU – Estado observador P? F?

BRICs

Fronteiras – 1967 P? F?

Jerusalém – dividida P? F?

Refugiados – sem definição P? F?

Status na ONU – Estado pleno P? F?

Liga Árabe

Fronteiras – 1967 P? F?

Jerusalém – dividida P? F?

Refugiados – abertos a discussão P? F?

Status na ONU – Estado pleno P? F?

Governo de Israel

Fronteiras – Incorporando todos os assentamentos P? F?

Jerusalém – Capital unificada P? F?

Refugiados – Sem retorno P? F?

Status na ONU – Entidade observadora P? F?

Colonos na Cisjordânia

Fronteiras – Todo o território para Israel P? F?

Jerusalém – Capital unificada P? F?

Refugiados – Sem retorno P? F?

Status na ONU – Entidade observadora P? F?

Oposição de Israel

Fronteiras – Com base em 1967 P? F?

Jerusalém – Capital unificada P? F?

Refugiados – Sem retorno P? F?

Status na ONU – Entidade observadora P? F?

Autoridade Palestina

Fronteiras – Com base em 1967 P? F?

Jerusalém – Dividida P? F?

Refugiados – Com retorno P? F?

Status na ONU – Estado pleno P? F?

Hamas

Fronteiras – Toda a Palestina histórica P? F?

Jerusalém – Capital unificada do Estado palestino P? F?

Refugiados – Com retorno P? F?

Status na ONU – Estado pleno P? F?

Hezbollah

Fronteiras – Toda a Palestina histórica P? F?

Jerusalém – Capital unificada do Estado palestino P? F?

Refugiados – Com retorno P? F?

Status na ONU – Estado pleno P? F?

Turquia

Fronteiras – 1967 P? F?

Jerusalém – Dividida P? F?

Refugiados – indefinido P? F?

Status na ONU – Estado pleno P? F?

Irã

Fronteiras – Toda a Palestina histórica P? F?

Jerusalém – Dividida P? F?

Refugiados – Com retorno P? F?

Status na ONU – Estado pleno P? F?

ONU (o secretário-geral)

Fronteiras – Com base em 1967 P? F?

Jerusalém – Dividida P? F?

Refugiados – indefinido P? F?

Status na ONU – indefinido P? F?

