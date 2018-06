Americanos não sabem nada do Brasil? E quanto sabemos dos EUA? Faça o teste no blog

Alguns brasileiros adoram dizer que os americanos não sabem nada do Brasil com o clichê de não saberem a capital do país ou afirmam ser Buenos Aires. Mas, na verdade, a situação é um pouco diferente. Primeiro, muitos brasileiros são incapazes de dizer o nome de qualquer paraguaio da história, sem contar jogadores de futebol. O mesmo se aplica ao Uruguai. Mesmo citar o nome de cinco chineses de todos os tempos, de qualquer atividade profissional, seria algo raro entre os brasileiros. Por que os norte-americanos, na média, deveriam saber tanto sobre o Brasil?

Em segundo lugar, nos EUA, uma série de universidades possuem centros de estudos brasileiros. Quantas centros de estudos norte-americanos existem nas universidades do Brasil? Quando estudei na Columbia, havia cinco cursos relacionados diretamente ao Brasil. Muitos estudantes são fluentes em português.

Por último, os brasileiros sabem bastante dos EUA “global”, não do “nacional”. São diferentes. O primeiro é formado pelos filmes de Hollywood, pela música, pelos escritores, pelas séries de TV, pela NBA e pela Casa Branca – literalmente, para muitos fora dos EUA, a política americana se restringe a Obama. O segundo EUA é o mais local, provinciano, como o existente em todas as nações. Não é muito diferente do Brasil. Nossos jogadores de futebol e nossa música são globais. Mas, devido a barreiras linguísticas, em outras áreas, não. São apenas locais.

Abaixo, coloquei o nome de 15 americanos que são extremamente conhecidos no país, mas não tão famosos no exterior. Acrescentei ainda 10 perguntas sobre cultura popular dos EUA. Veja quantas respostas você consegue acertar.

1. Jon Stewart

2. Alex Rodriguez

3. Paula Deen

4. Chris Christie

5. Jimmie Johnson

6. John Roberts

7. Elon Musk

8. Rosa Parks

9. Bill O’Reilly

10. Eliot Spitzer

11. Rush Limbaugh

12. Bill de Blasio

13. John Boehner

14. Brian Williams

15. Elizabeth Warren

16. O que é Poptart?

17. O que é Roe versus Wade ?

18. O que é a Primeira Emenda?

19. O que é um Freshman?

20. O que é uma Ivy League?

21. NY tem duas marginais, uma se chama FDR (Franklin Delano Roosevelt). A outra, Joe Dimaggio. Quem foi o segundo?

22. O que são os Hamptons?

23. Qual o esporte mais praticado nos EUA?

24. O que é a NPR?

25. Quais as capitais de Nova York, Florida, Texas e Califórnia?

