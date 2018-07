Um mini raio-X do mundo árabe depois da morte de Kadafi

no twitter @gugachacra

Muamar Kadafi já morreu e não sabemos o que será da Líbia agora. Vamos aguardar. Mas, a Tunísia e o Egito se preparam para eleições parlamentares ao mesmo tempo em que os líderes da Síria, Iêmen, Jordânia, Argélia e Bahrain ainda tentam manter seus regimes, com diferentes graus de sucesso.

O iemenita Abdullah Saleh retornou semanas atrás para Sanaa depois de tratar de ferimentos graves na Arábia Saudita. No poder há três décadas, ele reluta em liderar uma transição no Iêmen para a democracia e enfrenta a oposição em conflitos armados que se espalham pelo país. Como Kadafi, lutará até o fim. Hoje, para complicar a sua situação, o Conselho d Segurança deve aprovar uma resolução contra o seu regime.

As forças de segurança de Bashar Assad, na Síria, são acusadas pela ONU de ter matado cerca de 3 mil pessoas. Em algumas áreas, como a cidade de Homs, existe um embrião de guerra civil entre o Exército e milícias opositoras, conforme relatei nos meus textos quando estive em Damasco neste mês. Nesta semana, manifestações com centenas de milhares a favor do líder sírio em Damasco e Aleppo, as duas maiores cidades, demonstram que o regime ainda desfruta de apoio popular, especialmente das minorias cristãs, alauíta e drusa, foram uma demonstração de força. O New York Times admitiu que Assad ainda desfruta de popularidade.

O Bahrain, depois de massacrar os protestos opositores com a ajuda da Arábia Saudita no primeiro semestre, corre o risco de ver suspensa a compra de US$ 53 milhões em armamentos dos EUA. Os americanos, que mantém a sua Quinta Frota no país, preferem esperar um relatório internacional para verificar a violação dos direitos humanos da monarquia Al Khalifa na repressão aos opositores, controlados pela maioria xiita, com o apoio do Irã. Será que finalmente acabará a hopocrisia de Obama?

Longe dos holofotes, o rei Abdullah, da Jordânia, trocou todo o seu gabinete na semana passada depois de ter fracassado na implementação de reformas. Acampamentos em protesto contra o seu regime se espalharam ao redor do país e consultorias de risco político avaliam como delicada a sua situação. Mas, por contar com uma simpatia internacional que o coloca como “moderno”, o autocrata jordaniano ainda não sofre a menor pressão externa.

A Argélia é a única república do norte da África que ainda não viu a queda do regime. Com o dinheiro do petróleo, conseguiu subsidiar os preços de alimentos e também aumentar os salários do funcionalismo público. Mas há temores em relação à saúde do presidente Abdelaziz Bouteflika. As próximas eleições presidenciais estão marcadas para 2014. No Marrocos, a monarquia tem implementado algumas das reformas políticas mais abrangentes de todo o mundo árabe. Honestamente, os marroquinos são os menos hipócritas dos monarcas e ditadores árabes.

A monarquia saudita, que não corre o menor risco, reprime com violência levantes xiitas na Província Leste. Internamente, alguns passos em direção à reforma foram dados, como o concessão ao direito de votar para mulheres no futuro em eleições locais. Vejam só, não estou de gozação. Dirigir, ainda não. Vamos com calma. O pior regime do mundo tem que evoluir aos poucos. Acho que, em dias décadas, estarão tão liberais quanto o Irã.

O Egito se prepara para eleições parlamentares, mas a escolha de um presidente deve ficar apenas para 2013. Alguns ativistas dizem haver um acordo para a Irmandade Muçulmana controlar o Parlamento em uma aliança com os laicos do Partido Wafd. Os militares seguem fortes no controle do poder executivo. Nos últimos meses, cresceram os ataques contra cristãos coptas e uma crise envolvendo as relações com Israel se agravou. E os jovens ativistas que lideraram os protestos foram jogados para escanteio.

Na Tunísia, a expectativa é de que uma coalizão moderada islâmica liderada pelo Partido Ennahda vença as eleições deste domingo. Depois de choques entre militantes islâmicos e figuras mais liberais no país, há apreensão de que o futuro governo retirará algumas das liberdades da população. “Mas os temores de que a próxima Constituição conterá pontos impostos pelos islâmicos que afetarão as liberdades civis são exagerados”, segundo Crispin Hawes, da Eurasia.

E o Líbano? Ficou de fora da Primavera Árabe desta vez porque não tem ditadura. Mas a tensão entre xiitas e sunitas se agravou. E as possibilidades de guerra civil em larga escala na Síria ou um confronto entre Israel e Hezbollah podem levar Beirute de novo para o centro dos acontecimentos no mundo árabe.

