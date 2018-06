Um resumo blogueiro da sequestration nos EUA

A sequestration, como é conhecida a implementação de cortes de US$ 1,2 trilhão ao longo de dez anos, começará a ser implementada a partir desta sexta nos Estados Unidos. Idealizada em meados de 2011 para forçar republicanos e democratas a chegarem a um acordo, tende a entrar em vigência devido ao fracasso nas negociações entre a Casa Branca e os opositores.

A Defesa e gastos discricionários serão os mais afetados pela sequestration. Desta forma, os dois lados perdem e ganham. Os democratas protegem o Medicare e outras questões sociais, que não serão atingidas. Os republicanos veem finalmente uma redução nos gastos do governo.

Como pontos negativos, os democratas lamentam a redução em uma série de projetos governamentais e os republicanos precisam aceitar que a Defesa será afetada. Para contornar, os dois lados precisariam chegar a um acordo que beneficiasse ambos, o que não deve ocorrer nos próximos dias.

O incentivo ocorrerá apenas quando a população passar a sentir os efeitos do sequestration. Neste momento, temendo serem acusados pelo problema, democratas, incluindo o presidente Barack Obama, e republicanos devem ceder e a chance de um acordo aumenta. No meio tempo, os dois lados trabalharão para reduzir as consequências da sequestration na vida das pessoas.

