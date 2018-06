Uma dica de texto para entender toda a crise a Síria

Eu queria escrever um texto explicando toda a situação na Síria. Mas, graças à dica do seguidor @brandizzi no Twitter, me deparei com um fantástico texto da The Atlantic, uma das publicações mais respeitadas dos Estados Unidos. O autor é William R. Polk, um dos principais especialistas em política externa dos EUA, tendo trabalhado na administração de Kennedy. Infelizmente, o texto é inglês e longo demais para a tradução. Mas, com o Google Translator, dá para passar para o português, caso tenham dificuldade com o inglês

O link é este Your Labor Day Syria Reader, Part 2: William Polk

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires