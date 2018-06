Uma tentativa de explicar o debate sobre a crise das armas químicas na Síria

Leia também

Por que Assad teria usado armas químicas? Respostas curiosas neste post

Uma intervenção militar contra Assad será péssima para os cristãos sírios

Como seria a resposta de Assad a bombardeios dos EUA e seus aliados

Um resumo das armas químicas na Síria

Qual estratégia de Obama para a Síria? Um bombardeio punitivo, sem derrubar Assad

Vou tentar explicar como anda o debate envolvendo a legitimidade ou não de os EUA e seus aliados europeus responderem ao que eles afirmam ser um ataque químico de Bashar al Assad nos arredores do Damasco – o regime nega e, assim como a Rússia, acusa a oposição. A ONU não tem uma conclusão.

Primeiro, devemos deixar claro que os EUA, Grã Bretanha e França dizem ter provas de que Assad cometeu o ataque químico. Mas estas evidências não foram apresentadas. E, mesmo se forem, precisam ser vistas com ceticismo já que, em 2003, o então secretário de Estado Colin Powell apresentou no Conselho de Segurança o que seriam imagens provando a posse de destruição em massa de Saddam Hussein – depois de uma guerra, que ainda não terminou dez anos depois, e cerca de 300 mil mortos, nada foi encontrado.

Em segundo lugar, a ONU possui inspetores em Damasco investigando o episódio. Eles determinarão se houve ataque químico e qual teria sido o arsenal usado. Não está no mandato desta missão a determinação de quem teria sido o responsável. Além disso, o regime afirma ter suspeita de outros três ataques químicos, prorrogando a missão. Por enquanto, a previsão é de eles ficarem até sábado

Terceiro, o Conselho de Segurança da ONU não aprovará uma intervenção militar, mesmo que em forma de um bombardeio isolado de um dia de duração. A Rússia, um dos cinco membros permanentes, usará o seu poder de veto.

Em quarto lugar, o Parlamento britânico precisa aprovar uma intervenção. O premiê não pode agir sem esta autorização. E uma votação ocorrerá apenas depois de a missão da ONU apresentar suas conclusões no Conselho de Segurança da ONU.

Quinto, nos EUA, em teoria, o presidente Barack Obama precisaria de aprovação do Congresso para iniciar uma guerra. Há antecedentes de o presidente não buscar esta permissão, como na Líbia. Mas opositores a uma intervenção, tanto entre os republicanos (especialmente libertários e isolacionaistas) como membros do Partido Democrata, exigem que o Congresso aprove desta vez.

Portanto o cenário de um ataque nos próximos dias não é tão certo como no início desta semana.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

Comentários islamofóbicos, antisemitas e antiárabes ou que coloquem um povo ou uma religião como superiores não serão publicados. Tampouco ataques entre leitores ou contra o blogueiro. Pessoas que insistirem em ataques pessoais não terão mais seus comentários publicados. Não é permitido postar vídeo. Todos os posts devem ter relação com algum dos temas acima. O blog está aberto a discussões educadas e com pontos de vista diferentes. Os comentários dos leitores não refletem a opinião do jornalista

Acompanhe também meus comentários no Globo News Em Pauta, na Rádio Estadão, na TV Estadão, no Estadão Noite no tablet, no Twitter @gugachacra , no Facebook Guga Chacra (me adicionem como seguidor), no Instagram e no Google Plus. Escrevam para mim no gugachacra at outlook.com. Leiam também o blog do Ariel Palacios