Vamos decodificar a ameaça de Assad a Israel?

Bashar al Assad concedeu uma entrevista ao Sunday Times que pode ser lida aqui. Mas este trecho abaixo me chamou a atenção e volta a levantar suspeitas de que a Síria estaria por trás de ataques contra alvos judaicos e israelenses muitas vezes atribuídos ao Hezbollah e/ou ao Irã, como na AMIA, em Buenos Aires. Esta é minha interpretação. O que vocês acham?

Sunday Times – Qual a sua mensagem para Israel depois dos ataques aéreos contra a Síria? Como você responderá a futuros ataques cometidos por Israel, especialmente depois de Israel ter dito que atacará de novo se precisar?

Assad – Todas as vezes a Síria retaliou, mas à nossa maneira. Retaliamos do nosso modo e apenas os israelenses sabem o que nós queremos dizer.

Sunday Times – Você pode se aprofundar?

Assad – Sim. Retaliação não significa um míssil por um míssil, uma bala por uma bala. Nossa maneira não precisa ser anunciada. Apenas os israelenses sabem o que eu quero dizer.

Sunday Times – Você pode nos dizer?

Assad – Não anunciamos isso.

