Veja o programa de TV do ISIS, apresentado por prisioneiro e jornalista britânico

O ISIS, também conhecido como Grupo Estado Islâmico, acabou de colocar no ar um vídeo surreal apresentado pelo jornalista britânico John Cantlie, que trabalhou alguns dos principais jornais de Londres, como o Sunday Times e o Sunday Telegraph. Ele foi sequestrado em 2012 na Síria. No vídeo, ele afirma

“I know what you’re thinking. You’re thinking, he’s only doing this as a prisoner. He’s got a gun at his head, and he’s being forced to do this, right? Well, it’s true. I am a prisoner. That I cannot deny. But, seeing as I’ve been abandoned by my government and my fate now lies in the hands of the Islamic State, I have nothing to lose. Maybe I will live, and maybe I will die.”

Veja abaixo. Também impressiona a parte técnica. O avanço do ISIS em relação à Al Qaeda em tecnologia pode ser percebido pela edição destas imagens e os áudios de Bin Laden no passado

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

