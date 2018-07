Vi um jovem ser atropelado em NY porque ele digitava uma mensagem no celular

Enviar mensagem de texto mata. Não apenas quando estamos dirigindo, mas também durante as nossas distraídas caminhadas respondendo emails e checando o Twitter. Já pensou, morrer porque quer atualizar o perfil ou responder a um comentário?

Eu andava na noite de ontem no Soho, em Nova York, debaixo de chuva, quando um jovem não percebeu o sinal vermelho porque digitava no celular e atravessou a rua. O taxista não conseguiu frear e o atropelou. O rapaz voou e caiu no chão. Liguei para o 911, que seria o equivalente do 190 no Brasil.

Quando a ambulância chegou, ele sangrava bastante, mas estava consciente e conseguia mexer as pernas. Foi socorrido e levado para o hospital. Espero que esteja bem. E fica a lição, inclusive para mim, que enviar mensagem andando é tão perigoso quanto beber e dirigir.

