Vídeo completo do Debate sobre Oriente Médio, comigo, Caio Blinder, Rodrigo Constantino e Diogo Mainardi

Na semana passada, participei de um debate sobre Oriente Médio no Rio de Janeiro com o Caio Blinder, Rodrigo Constantino e Diogo Mainardi, além de Jaime Spitzkovski, Michel Gherman e Paulo Geiger. A mediação foi de Osias Wurman, em um evento organizado pela Rua Judaica e Comunidade Hillel do Rio. Por este motivo, não pude acompanhar tanto o blog. Abaixo, segue o debate completo para quem quiser assistir. Podem me fazer perguntas caso tenham dúvidas. Estarei de volta a São Paulo para dar uma palestra no Clube Sírio, dia 19, e na CONIB, 21. Logo mais, volto com os posts.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

Comentários islamofóbicos, antisemitas e antiárabes ou que coloquem um povo ou uma religião como superiores não serão publicados. Tampouco ataques entre leitores ou contra o blogueiro. Pessoas que insistirem em ataques pessoais não terão mais seus comentários publicados. Não é permitido postar vídeo. Todos os posts devem ter relação com algum dos temas acima. O blog está aberto a discussões educadas e com pontos de vista diferentes. Os comentários dos leitores não refletem a opinião do jornalista

Acompanhe também meus comentários no Globo News Em Pauta, na Rádio Estadão, na TV Estadão, no Estadão Noite no tablet, no Twitter @gugachacra , no Facebook Guga Chacra (me adicionem como seguidor), no Instagram e no Google Plus. Escrevam para mim no gugachacra at outlook.com. Leiam também o blog do Ariel Palacios