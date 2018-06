Você apoia os levantes beduínos contra Israel?

Beduínos cidadãos de Israel, em sua maioria de origem palestina, com o apoio celebridades e acadêmicos internacionais, entraram em confronto com autoridades israelenses.

Os beduínos argumentam que Israel destruirá 35 pequenas vilas onde vivem 70 mil pessoas. Apenas para esclarecer, historicamente, os beduínos são nômades, mas com o tempo começaram a se assentar. Nestes locais, muitas vezes, não há agua, tratamento de esgoto e eletricidade.

Israel se defende afirmando que serão construídas vilas modernas no lugar das existentes. Estas possuirão água, luz e esgoto, além de maior segurança para os próprios beduínos, que poderiam permanecer onde estão.

Até agora, não houve acordo, com choques nos últimos dias e dezenas de prisões. Os beduínos dizem temer que o objetivo israelense seja apagar as ligações históricas deles com estas terras, especialmente no Negev. O ceticismo talvez se deva ao passado, quando vilas árabes existentes no que hoje é Israel teriam sido eliminadas, como mostra Ari Shavit, um dos maiores jornalistas israelenses em seu livro “My Promised Land – The Triumph and Tragedy of Israel”.

Vocês apoiam ou são contra os levantes dos beduínos contra Israel?

