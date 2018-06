Você lembra quando “muçulmanos” eram os “sultões e odaliscas”?

A imagem do outro que muitos no Ocidente e em países como o Brasil têm do mundo islâmico costuma ser generalista. No passado, os muçulmanos eram associados aos sultões e odaliscas. Nos carnavais brasileiros, tinha a música “Alá meu bom Alá”, no sentido de Deus para os muçulmanos, embora a palavra signifique Deus de qualquer religião em árabe.

Ali Baba e os 40 ladrões eram muçulmanos. Em um post em meu blog anos atrás, escrevi que, provavelmente, hoje seriam confundidos com uma célula da Al Qaeda ou, quem sabe, do ISIS (Grupo Estado Islâmico ou Daesh). O Aladdin, que em 1993 foi personagem de filme da Disney e está na memória coletiva de qualquer criança do Ocidente, é muçulmano. Sua namorada, a Jasmim, também.

Muçulmanos, até a década de 1980, nos EUA, eram associados muito ao movimento negro, de Malcolm X, ou a atletas como o boxeador Mohammad Ali e o jogador de basquete Kareen Abdul Jabar. A maior parte dos imigrantes do mundo árabe aos EUA, historicamente, assim como no Brasil, é cristã do Líbano, da Síria e da Palestina.

Aos poucos, a imagem alegre e até de conotação sexual dos muçulmanos das odaliscas e da dança do ventre foi substituída pela da mulher de burqa, embora esta vestimenta seja rara no mundo islâmico – é comum no Afeganistão e muita gente confunde com o niqab, comum na Arábia Saudita. Nenhuma das duas é usada em países como o Líbano, Turquia, Tunísia e Bósnia, por exemplo.

Também surgiu a imagem de terrorista suicida, embora o primeiro muçulmano sunita a se explodir tenha sido em 1993. E xiita, no início dos anos 1980 (e nenhum xiita se explodiu no século 21). Nesta época, o terrorismo palestino passou a ser associado ao islamismo. Ninguém falava em muçulmanos no atentado na Olimpíada de Munique. Falavam em palestinos. Mesmo porque, na época, muitos terroristas palestinos eram cristãos – o fundador da Frente Popular pela Libertação da Palestina era cristão.

Na verdade, o mundo islâmico é tão diverso ou mais do que o ocidental. A Indonésia, a Turquia, Bangladesh e Paquistão já elegeram mulheres para comandar o país e são democracias, assim como a Bósnia, a Tunísia e o Líbano. Na Arábia Saudita, seria impensável. No Egito, há mutilação genital (assim como nos cristãos Eritréia e Etiópia), mas esta prática inexiste na Bósnia ou Azerbaijão e em quase todos os países de maioria islâmica fora da África. Por lei, os presidentes do Líbano precisam ser cristãos, assim como metade do Parlamento (não há presidente neste momento por um embate entre duas facções cristãs libanesas). Mas nos Emirados Árabes nem eleição existe. A Síria de Assad teve ministro da Defesa cristão. O Iraque de Saddam, um vice-presidente. Meninas vão de bíquini à praia no Líbano e na Turquia. Mas não no Yemen. Há muçulmanos no Ocidente que se tornam médicos e políticos. Outros viram terroristas.

Não dá para generalizar. O terrorismo e a ideologia de facções extremistas islâmicas devem ser combatidos. Mas não podemos confundir isso com os muçulmanos como um todo. Eles são justamente os maiores aliados no combate ao terror.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

Comentários islamofóbicos, antissemitas, anticristãos e antiárabes ou que coloquem um povo ou uma religião como superiores não serão publicados. Tampouco são permitidos ataques entre leitores ou contra o blogueiro. Pessoas que insistirem em ataques pessoais não terão mais seus comentários publicados. Não é permitido postar vídeo. Todos os posts devem ter relação com algum dos temas acima. O blog está aberto a discussões educadas e com pontos de vista diferentes. Os comentários dos leitores não refletem a opinião do jornalista

Acompanhe também meus comentários no Globo News Em Pauta, na Rádio Estadão, na TV Estadão, no Estadão Noite no tablet, no Twitter @gugachacra , no Facebook Guga Chacra (me adicionem como seguidor), no Instagram e no Google Plus.