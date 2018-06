Você sabe os números do terrorismo nos EUA?

Leia também –

Depois do atentado em Boston, vale a pena observar alguns números interessantes sobre o terrorismo nos Estados Unidos que podem surpreender quem não acompanha temas de segurança no país. Para começar, a década com o maior número de atentados na história americana foi a de 1970, não a última.

Os dez anos que se seguiram ao 11 de Setembro foram, inclusive, bem mais seguros do que a década anterior, nos anos 1990, quando ocorreu o primeiro atentado do World Trade Center e Oklahoma City, que faz aniversário amanhã – assim como o encerramento do cerco a Waco, cidade ao lado de West, onde teve uma explosão com causa ainda não esclarecida na noite de ontem.

Ao todo, houve 53 tentativas de realizar atentados nos Estados Unidos nos últimos dez anos. Destes, 43 tiveram motivações domésticas e nove, externas – o de Boston não é contabilizado por ainda não se saber os motivos do atentado. Apenas dois ataques terroristas obtiveram sucesso – o da maratona e outro em Fort Hood, onde um militar ligado à Al Qaeda matou 13 pessoas.

O ataque em Boston tampouco foi o primeiro contra uma maratona. Outros seis atentados alvejaram estas corridas ao redor do mundo nos últimos anos, mas receberam pouco destaque por terem ocorrido em países como o Sri Lanka e o Nepal. Sem falar na comédia britânica Four Lions, onde terroristas tentam desastradamente cometer um ataque terrorista na maratona de Londres.

