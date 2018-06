Você pode viajar para a Coreia do Sul, segundo os EUA

Vejam meus comentários sobre IRÃ e sobre a COREIA DO NORTE no Jornal das Dez da Globo News

A Coreia do Norte alertou que estrangeiros devem deixar a Coreia do Sul. Os governos em Seul, Tóquio e mesmo Washington estão em estado de atenção. O regime de Pyongyang realmente, de acordo com muitos analistas, pode lançar um míssil de médio alcance como teste em direção ao Oceano Pacífico. Se tentar atravessar o espaço aéreo japonês ou sul-coreano, será abatido.



Ainda assim, diante desta crise se agravando todos os dias, um sinal de que o cenário não é tão grave vem aqui dos EUA. O Departamento de Estado deixou claro que os cidadãos americanos residentes na Coreia do Sul não precisam abandonar o país. Os que possuem viagem marcada, seja a turismo ou negócios, também podem ir sem problemas.

O governo dos EUA, portanto, está bancando que não haverá guerra na Península Coreana. Afinal, diz não haver problemas para os americanos. Vale lembrar que, em caso de conflito, não haveria para onde as pessoas fugirem pois a única fronteira da Coreia do Sul é justamente com a Coreia do Norte. É necessário ter muita segurança de que não haverá nada para não tomar precaução.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

